Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

В мире супов есть свои знаменитости, и лагман, бесспорно, одна из них. Но сегодня я хочу рассказать вам о его не менее великом собрате — маставе. Если лагман — это яркий, немного хулиганский артист с его длинной лапшой, то мастава — это мудрый, основательный аксакал. Густой, наваристый, он не просто первое блюдо, а целое событие в тарелке, способное заменить собой полноценный ужин. В его аромате переплетаются ноты зиры, свежей зелени и томленого мяса, создавая ту самую атмосферу восточного гостеприимства и уюта, ради которой хочется забросить все дела и собрать за столом самых близких.

Для этого кулинарного путешествия вам понадобится 500 грамм баранины или говядины на косточке, одна крупная морковь, 3-4 картофелины, 2 луковицы, 100 грамм риса, пучок свежего укропа и кинзы, а также специи: зира, молотый кориандр, паприка и черный перец. Мясо промойте, нарежьте крупными кусками и обжарьте в толстостенном казане до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и пассеруйте до мягкости. Следом отправьте крупно натертую морковь, тушите все вместе минут пять, затем залейте двумя литрами горячей воды. Доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне около часа, пока мясо не станет мягким. Добавьте нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Посолите, заправьте специями и варите еще минут двадцать до готовности риса и картофеля. В самом конце обильно добавьте рубленую зелень, дайте настояться под крышкой минут пятнадцать. Подавайте маставу с лепешкой или просто с душистым домашним хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».