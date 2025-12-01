День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 01:29

Пол ребенка солиста «Иванушек» раскрыли во время концерта

Солист «Иванушек» Туриченко на концерте узнал, что станет отцом мальчика

Кирилл Туриченко Кирилл Туриченко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во время юбилейного концерта на московской Live Арене солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил о скором пополнении в семье. Артист и его супруга ожидают рождения мальчика, о чем стало известно благодаря специально организованному гендер-пати.

Мы продолжаем петь благодаря вам. «Иванушки» не распадутся, «Иванушки» только размножатся. Знаете, мы с моей женой, год прошел с нашей свадьбы, мы ждем пополнения в семье, — сказал артист со сцены.

Момент объявления пола ребенка был сопровожден осыпанием зала синим конфетти под специально написанную продюсером Игорем Матвиенко композицию. Теперь все действующие участники музыкального коллектива воспитывают сыновей.

Ранее Туриченко, сообщил, что он и его супруга Дарья ожидают появления на свет первого общего ребенка. Артист подтвердил, что супруги планируют партнерские роды. Для 42-летнего музыканта это станет первым опытом отцовства, однако он признался, что пока не испытывает сильного волнения по этому поводу.

До этого солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что его коллега по коллективу Кирилл Андреев перенес трепанацию черепа. В эфире передачи «Центральное телевидение» музыкант заявил, что тяжело переживал из-за случившегося, так как не мог себе представить коллектив без друга.

Иванушки International
концерты
дети
сыновья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев взял на себя ответственность за удары дронов по танкерам в Черном море
На Камчатке за сутки насчитали 11 афтершоков
Стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным
Трамп рассказал, что мешает мирному урегулированию на Украине
Пол ребенка солиста «Иванушек» раскрыли во время концерта
ГП потребовала начать процесс по делу о растрате, касающейся Табакова
В России разработали вакцины от ВИЧ: когда начнут прививать, срок действия
«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Пенсионерка в Туле провернула аферу с квартирой по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.