Пол ребенка солиста «Иванушек» раскрыли во время концерта Солист «Иванушек» Туриченко на концерте узнал, что станет отцом мальчика

Во время юбилейного концерта на московской Live Арене солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил о скором пополнении в семье. Артист и его супруга ожидают рождения мальчика, о чем стало известно благодаря специально организованному гендер-пати.

Мы продолжаем петь благодаря вам. «Иванушки» не распадутся, «Иванушки» только размножатся. Знаете, мы с моей женой, год прошел с нашей свадьбы, мы ждем пополнения в семье, — сказал артист со сцены.

Момент объявления пола ребенка был сопровожден осыпанием зала синим конфетти под специально написанную продюсером Игорем Матвиенко композицию. Теперь все действующие участники музыкального коллектива воспитывают сыновей.

Ранее Туриченко, сообщил, что он и его супруга Дарья ожидают появления на свет первого общего ребенка. Артист подтвердил, что супруги планируют партнерские роды. Для 42-летнего музыканта это станет первым опытом отцовства, однако он признался, что пока не испытывает сильного волнения по этому поводу.

