Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 13:51

Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены

Певец Туриченко рассказал, что будет присутствовать при родах жены по ее просьбе

Кирилл Туриченко Кирилл Туриченко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья ожидают появления на свет первого общего ребенка, сообщил певец в интервью порталу «7Дней.ru». Артист подтвердил, что супруги планируют партнерские роды, которые пройдут на территории России.

Туриченко подчеркнул, что лично будет присутствовать в родильном зале, чтобы поддержать жену в этот важный момент. Для 42-летнего музыканта это станет первым опытом отцовства, однако он признался, что пока не испытывает сильного волнения по этому поводу.

Рожать будем точно в России. Врача еще не выбрали, есть время заняться этим вопросом. Жена захотела, чтобы я присутствовал на родах, так что готовлюсь, — сказал Туриченко.

Пара сознательно отказалась от посещения специальных курсов для будущих родителей, ограничившись пока только изучением тематической литературы. Что касается пола ребенка, то Туриченко и его супруга предпочли оставить это в секрете до запланированной на следующий месяц «гендер-пати».

Ранее Туриченко рассказал корреспонденту NEWS.ru на дне рождения МУЗ-ТВ, что организация юбилейного концерта коллектива обошлась более чем в 100 млн рублей. Отмечается, что в 2025 году артисты празднуют 30-летие «Иванушек».

Россия
Иванушки International
Кирилл Туриченко
артисты
роды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.