Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены Певец Туриченко рассказал, что будет присутствовать при родах жены по ее просьбе

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья ожидают появления на свет первого общего ребенка, сообщил певец в интервью порталу «7Дней.ru». Артист подтвердил, что супруги планируют партнерские роды, которые пройдут на территории России.

Туриченко подчеркнул, что лично будет присутствовать в родильном зале, чтобы поддержать жену в этот важный момент. Для 42-летнего музыканта это станет первым опытом отцовства, однако он признался, что пока не испытывает сильного волнения по этому поводу.

Рожать будем точно в России. Врача еще не выбрали, есть время заняться этим вопросом. Жена захотела, чтобы я присутствовал на родах, так что готовлюсь, — сказал Туриченко.

Пара сознательно отказалась от посещения специальных курсов для будущих родителей, ограничившись пока только изучением тематической литературы. Что касается пола ребенка, то Туриченко и его супруга предпочли оставить это в секрете до запланированной на следующий месяц «гендер-пати».

Ранее Туриченко рассказал корреспонденту NEWS.ru на дне рождения МУЗ-ТВ, что организация юбилейного концерта коллектива обошлась более чем в 100 млн рублей. Отмечается, что в 2025 году артисты празднуют 30-летие «Иванушек».