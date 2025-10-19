Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 22:07

«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта

Певец Туриченко: новое шоу «Иванушки International» может стоит свыше 100 млн

Кирилл Туриченко Кирилл Туриченко Фото: NEWS.ru

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал корреспонденту NEWS.ru на дне рождения МУЗ-ТВ, что организация юбилейного концерта коллектива обошлась более чем в 100 млн рублей. Отмечается, что в 2025 году артисты отмечают 30-летие «Иванушек».

Мы не считали, у нас есть для этого продюсерский центр. Но это дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие, — уточнил Туриченко.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал артистку Клаву Коку за концерт в честь 10-летнего юбилея на сцене, отметив, что исполнительнице еще рано организовывать подобные мероприятия. Артист подчеркнул, что такие концерты должны давать те исполнители, которые уже давно выступают и имеют в запасе большой арсенал песен. В качестве примера он привел группу The Rolling Stones и певца Льва Лещенко.

До этого стало известно, что выручка от юбилейного тура в честь 30-летия легендарной российской поп-группы «Руки Вверх!» может составить более 550 млн рублей. Коллектив под руководством Сергея Жукова планирует выступить в 17 городах России, а также дать концерт в Дубае.

Иванушки International
концерты
юбилеи
деньги
артисты
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области
Прокурор Парижа рассказала, как воры с болгаркой угрожали охранникам Лувра
«Жестко реагировать»: руководство Израиля приняло неожиданное решение
Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов
Ревва на личном примере раскрыл методы борьбы с осенней хандрой
Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты
Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа
Самойлов из «Агаты Кристи» высказался о запрете песен с матом
В России объяснили, зачем Трамп устроил скандал с Южной Америкой
В Сочи вспыхнул мощный пожар в районе частных домов
Как правильно вести бюджет: таблицы и приложения для учета финансов
В Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего лидеру оппозиции
Италия постепенно становится страной «заброшенных домов»
Ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.