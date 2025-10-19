«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал корреспонденту NEWS.ru на дне рождения МУЗ-ТВ, что организация юбилейного концерта коллектива обошлась более чем в 100 млн рублей. Отмечается, что в 2025 году артисты отмечают 30-летие «Иванушек».

Мы не считали, у нас есть для этого продюсерский центр. Но это дорогое удовольствие, очень дорогое удовольствие, — уточнил Туриченко.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал артистку Клаву Коку за концерт в честь 10-летнего юбилея на сцене, отметив, что исполнительнице еще рано организовывать подобные мероприятия. Артист подчеркнул, что такие концерты должны давать те исполнители, которые уже давно выступают и имеют в запасе большой арсенал песен. В качестве примера он привел группу The Rolling Stones и певца Льва Лещенко.

До этого стало известно, что выручка от юбилейного тура в честь 30-летия легендарной российской поп-группы «Руки Вверх!» может составить более 550 млн рублей. Коллектив под руководством Сергея Жукова планирует выступить в 17 городах России, а также дать концерт в Дубае.