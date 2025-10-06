Лоза высказался о концерте Клавы Коки к 10-летию карьеры Певец Лоза: Клаве Коке рано давать концерты в честь юбилея на сцене

Певец Юрий Лоза заявил, что артистке Клаве Коке рано давать концерты в честь юбилея на сцене. В разговоре с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что такие концерты должны давать те исполнители, которые уже давно выступают и имеют в запасе большой арсенал песен. В качестве примера он привел группу The Rolling Stones и певца Льва Лещенко.

Отмечать свой успех и юбилеи на сцене может какая-нибудь рок-группа The Rolling Stones или, скажем, Лев Валерьянович Лещенко, который и в самом деле обладает голосом, у него целый арсенал песен. Причем песен качественных, которые откликаются в сердцах людей, и не одного поколения, — пояснил Лоза.

Ранее Лоза раскритиковал молодых исполнителей, заявив, что многим из них, в частности, Люсе Чеботиной, Клаве Коке, Хабибу и Косте Лакосте, не место на российской сцене. По его словам, у них отсутствуют вокальные данные.