Лоза раскрыл собственный метод воспитания сына

Известный композитор и исполнитель Юрий Лоза рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что записывал просьбы своего сына. По мнению артиста, этот метод способствует пониманию изменчивости интересов и помогает более осознанно относиться к просьбам о покупках.

Лоза поделился историей о том, как его сын попросил у него лазерную каску. Он утверждал, что это ему крайне необходимо. Певец записал слова сына. Потом, когда ребенок захотел игрушку с черепашками-ниндзя и вдруг забыл про лазерную каску, Юрий показал ему запись. В ней сын утверждал, что самое лучшее в мире — это его лазерная каска, которая никогда ему не надоест.

Ранее Лоза заявил, что певица Клава Кока еще не готова к юбилейным концертам. Такие мероприятия, по его мнению, должны проводиться опытными артистами с богатым репертуаром. Он привел в пример The Rolling Stones и Льва Лещенко.

Также Лоза высказал необычное мнение о том, что Земля накрыта куполом, это якобы объясняет неизменность карты звездного неба и невозможность встречи с инопланетными формами жизни.