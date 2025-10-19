Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:16

Лоза раскрыл собственный метод воспитания сына

Певец Юрий Лоза рассказал, что записывает желания сына в целях воспитания

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Известный композитор и исполнитель Юрий Лоза рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что записывал просьбы своего сына. По мнению артиста, этот метод способствует пониманию изменчивости интересов и помогает более осознанно относиться к просьбам о покупках.

Лоза поделился историей о том, как его сын попросил у него лазерную каску. Он утверждал, что это ему крайне необходимо. Певец записал слова сына. Потом, когда ребенок захотел игрушку с черепашками-ниндзя и вдруг забыл про лазерную каску, Юрий показал ему запись. В ней сын утверждал, что самое лучшее в мире — это его лазерная каска, которая никогда ему не надоест.

Ранее Лоза заявил, что певица Клава Кока еще не готова к юбилейным концертам. Такие мероприятия, по его мнению, должны проводиться опытными артистами с богатым репертуаром. Он привел в пример The Rolling Stones и Льва Лещенко.

Также Лоза высказал необычное мнение о том, что Земля накрыта куполом, это якобы объясняет неизменность карты звездного неба и невозможность встречи с инопланетными формами жизни.

Юрий Лоза
воспитание
методы
дети
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине ликвидирован ключевой офицер связи ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.