Юрий Лоза объяснил, почему инопланетян не существует Лоза заявил, что земляне никогда не встретятся с инопланетянами из-за купола

Российский певец Юрий Лоза считает, что Земля накрыта куполом, и поэтому встреча с инопланетными формами жизни в принципе невозможна, передает «Газета.Ru». Певец также выразил сомнение в том, что планета вообще куда-либо летит, потому что вокруг находятся одни и те же объекты.

Нам говорят, что Земля движется вокруг Солнца, Солнечная система движется относительно центра галактики, которая тоже куда-то летит. Соответственно, пространственная решетка должна меняться постоянно, а мы сотни лет видим одну и ту же карту звездного неба. Это возможно лишь в одном случае — Земля никуда не летит, а над нами проплывает купол, на котором закреплены все видимые объекты, — приводит его слова издание.

По словам музыканта, это является убедительным доказательством того, что инопланетян не существует. При этом по результатам исследований ВЦИОМ, с таким утверждением не согласны 79% опрошенных россиян — они верят в существование инопланетных форм жизни. Почти половина считают, что инопланетяне уже тайно посещают землю.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что вера в существование инопланетян не имеет под собой научных оснований и относится к сфере «мракобесия». Он также выразил сомнение в корректности такого подхода, поскольку вера является категорией религии, но не науки.