22 сентября 2025 в 13:47

Веру россиян в инопланетян сочли формой мракобесия

Кипшидзе назвал веру россиян в инопланетян формой мракобесия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вера в существование инопланетян не имеет под собой научных оснований и относится к сфере «мракобесия», заявили «Газете.Ru» в РПЦ. Так замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал недавний опрос ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, около 79% опрошенных верят в существование разумной жизни во Вселенной, отличной от человеческой. По мнению почти половины опрошенных, представители других планет уже тайно посещают Землю и скрываются от людей. Каждый десятый респондент опасается возможного завоевания планеты инопланетянами.

Вахтанг Кипшидзе выразил сомнение в корректности такого подхода, отметив, что вера является категорией религии, а не науки. Он подчеркнул, что никаких научных доказательств существования внеземных цивилизаций на данный момент не существует. По мнению представителя РПЦ, если целью опроса было выявить формы мракобесия в российском обществе, то результаты показали, что наряду с верой в домовых, ведьм и леших, существует и вера в «зеленых человечков».

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии. По его мнению, поздние браки и беременность могут мешать этому.

РПЦ
инопланетяне
верующие
россияне
