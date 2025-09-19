Российский священник назвал рожающих после 20 лет инфантильными эгоистками Иерей Лукьянов: роды в 20 лет способствуют самореализации и развитию

Рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии, уверен председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что поздние браки и беременность могут препятствовать личностному развитию, способствуя инфантильности и эгоцентризму.

Своевременный брак для девушки в 18–20 лет дает возможность стать молодой мамой, полной сил и возможности реализовать себя в качестве супруги, матери — что, кстати, отнюдь не мешает творческим профессиям, — сказал священник.

Лукьянов назвал лучшим временем для создания семьи возраст 18–20 лет, а возраст для рождения первого ребенка — около 20 лет. Самое позднее — после получения высшего образования, отметил он.

До этого священник выразил мнение, что меры регионов по ограничению абортов в частных клиниках направлены на сохранение демографического потенциала России. Он отметил, что таким мерам не нужно препятствовать. В пример он привел Крым, где рождаемость выросла на 3,3% после отказа частных клиник от абортов.