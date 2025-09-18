В РПЦ призвали дать регионам возможность самим бороться с абортами Иерей Лукьянов призвал не мешать регионам принимать меры против абортов

Меры регионов по ограничению абортов в частных клиниках направлены на сохранение демографического потенциала России, заявил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В беседе с ТАСС он отметил, что таким мерам не нужно препятствовать.

Не нужно мешать регионам России вводить государственное регулирование сферы абортов. Сегодняшние региональные меры по борьбе с абортами в настоящее время направлены в первую очередь на отзыв лицензий на аборты у частных клиник, 25% которых, порядка 700 по всей стране, сделали это добровольно, — отметил священник.

Лукьянов считает, что отказ частных клиник от процедур по прерыванию беременности позволит прекратить «коммерциализацию уничтожения жизни», пресечь «масштабную скрытую эпидемию абортов» и поможет «сохранить демографический потенциал России». В пример он привел Крым, где рождаемость выросла на 3,3% после отказа частных клиник от абортов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в России следует запретить аборты. По его мнению, исключения должны быть продиктованы только случаями, когда того требует медицина.