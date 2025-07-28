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28 июля 2025 в 19:08

«Имеет большое значение»: Слуцкий призвал запретить в России аборты

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал запретить в России аборты

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России следует запретить аборты, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на форуме «Территория смыслов». По его словам, которые приводит ТАСС, исключения должны составлять лишь продиктованные медицинскими причинами случаи. Также Слуцкий обратил внимание, что высокий процент по ипотеке заставляет россиян отказываться от родительства. В частности, лидер политической силы счел такое положение дел «лучшей рекламой чайлдфри».

Запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение, — сказал Слуцкий.

Ранее глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала не запугивать врачей наказаниями за склонение к абортам, так как подобная формулировка держит медицинских работников в страхе. По ее словам, в ситуации нехватки врачей, медсестер и акушерок в РФ не следует принимать законы с неясными формулировками. Депутат отметила, что в таком случае люди будут отказываться работать в сфере медицины.

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