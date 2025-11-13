Отвлекающимся людям рассказали о способе концентрации

TikTok-блогер, известная под псевдонимом Olivia Unplugged предложила часто отвлекающимся людям метод для улучшения концентрации — правило 90 минут, передает Bustle. Невролог Сидни Черуто подтвердила эффективность этого подхода.

Принцип метода заключается в том, чтобы работать непрерывно в течение 90 минут, затем делать паузу на 20 минут. Блогер рассказала, что отключает все отвлекающие приложения и полностью сосредотачивается на выполнении задачи. После этого она позволяет себе отдохнуть.

Невролог утверждает, что этот метод соответствует естественным ритмам функционирования мозга. Она отметила, что через полтора часа интенсивной работы запасы нейромедиаторов, таких как дофамин и ацетилхолин, отвечающих за концентрацию, истощаются, что приводит к усталости и снижению внимания. Таким образом, регулярные перерывы способствуют восстановлению энергии и улучшению способности к концентрации.

