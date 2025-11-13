Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:57

Отвлекающимся людям рассказали о способе концентрации

Невролог Черуто: 90-минутный рабочий процесс поможет научиться сосредотачиваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

TikTok-блогер, известная под псевдонимом Olivia Unplugged предложила часто отвлекающимся людям метод для улучшения концентрации — правило 90 минут, передает Bustle. Невролог Сидни Черуто подтвердила эффективность этого подхода.

Принцип метода заключается в том, чтобы работать непрерывно в течение 90 минут, затем делать паузу на 20 минут. Блогер рассказала, что отключает все отвлекающие приложения и полностью сосредотачивается на выполнении задачи. После этого она позволяет себе отдохнуть.

Невролог утверждает, что этот метод соответствует естественным ритмам функционирования мозга. Она отметила, что через полтора часа интенсивной работы запасы нейромедиаторов, таких как дофамин и ацетилхолин, отвечающих за концентрацию, истощаются, что приводит к усталости и снижению внимания. Таким образом, регулярные перерывы способствуют восстановлению энергии и улучшению способности к концентрации.

Ранее невролог Марианна Джикия предупредила о серьезной опасности популярного мифа о том, что алкоголь помогает при головной боли, расширяя сосуды. Такой способ не только не решает проблему, но и может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода. Алкоголь может спровоцировать обезвоживание, повышение давления и даже мигрень.

