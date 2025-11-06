Невролог назвала опасные методы борьбы с головной болью

Выпивать алкоголь при головной боли якобы для расширения сосудов — это серьезная ошибка, заявила «Газете.Ru» невролог Марианна Джикия. Она предупредила, что такой способ борьбы с мигренью грозит летальным исходом.

Спиртное действительно может на время притупить ощущения, но затем боль часто возвращается с новой силой. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, повышает давление и может спровоцировать мигрень. При подозрении на гипертонический криз или инсульт он категорически противопоказан, — отметила Джикия.

Среди других распространенных ошибок она выделила самостоятельный и бесконтрольный прием обезболивающих, а также игнорирование головной боли. Пытаться расслабиться под горячим душем или с помощью компресса — тоже опасная затея при мигрени. Наконец, по словам врача, при головной боли не нужно принимать чужие рецептурные препараты.

Ранее хирург Александр Умнов заявил, что точечный массаж является эффективным способом избавиться от головной боли. При этом, по его словам, важно не оказывать грубое воздействие на голову.