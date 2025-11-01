Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 06:20

Хирург раскрыл, как избавиться от головной боли без лекарств

Хирург Умнов: головную боль можно снять точечным массажем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Точечный массаж является эффективным способом избавиться от головной боли, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. При этом, по его словам, важно не оказывать грубое воздействие на голову.

С головной болью могут помочь справиться физиотерапия и массаж. Особенно эффективен точечный массаж, способный активировать нейрорецепторы, которые находятся под кожей. Он выполняется мягкими нажатиями или круговыми движениями в определенных точках на голове, руках и ногах. Перед массажем кожу нужно немного разогреть легкими поглаживаниями. Важно не делать никаких резких движений. Время массажа — не более четырех минут, — посоветовал Умнов.

Он подчеркнул, что основной зоной для массажа является височная область, воздействие на которую помогает при мигрени. Кроме того, по его словам, эффективна работа с затылочной частью, что приводит к снятию боли, вызванной остеохондрозом. Врач добавил, что массаж точки у основания первого шейного позвонка и двух точек в верхних углах бровей также помогут при мигрени, болях в области носа и заложенности пазух.

Головную боль способны также уменьшить смена позы и легкая разминка: выдвижение подбородка вперед, медленные наклоны головы: на выдохе — в одну сторону, на вдохе — в другую. Повороты головы влево и вправо. Плавные полукруговые движения головой от одного плеча к другому. Плавное осторожное выдвижение головы и шеи вперед и назад, ладони при этом лежат на плечах, локти вперед. Также помогает расслабление мышц челюстей и мягкое растяжение позвоночника, — заключил Умнов.

Ранее невролог Иоланта Лялите заявила, что нет научных доказательств, подтверждающих связь между головными болями и изменениями погоды. По ее словам, существуют исследования, которые, напротив, указывают на отсутствие такой взаимосвязанности.

советы
лайфхаки
здоровье
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
