Стало известно, сколько заработают «Руки Вверх!» на юбилейном туре «Звездач»: «Руки Вверх!» заработают 550 млн рублей на туре в честь 30-летия

Свыше 550 млн рублей может составить выручка от юбилейного тура в честь 30-летия легендарной российской поп-группы «Руки Вверх!», сообщает Telegram-канал «Звездач». Коллектив под руководством Сергея Жукова выступит в 17 городах России, а также даст концерт в Дубае.

По оценкам авторов публикации, все концерты группы обречены на успех, и поэтому сумма возможной прибыли рассчитывалась исходя из максимальных возможностей каждого выступления. Так, наиболее доходными станут концерты в Санкт-Петербурге — 138 млн рублей — и московских «Лужниках» — 121 млн рублей.

Ранее сообщалось, что фанаты «Руки Вверх!» хотят засудить кассира, который пытался «сорвать» концерт группы в Туле и продавать фальшивые билеты. На него написали заявления в полицию 22 человека, они купили билеты со «скидкой» 50% за 2,5 тыс. рублей. Общее число пострадавших от рук мошенников на концерте приблизилось к 100.

До этого стало известно, что 72-летняя мама лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова попала в больницу. Её госпитализировали с проблемами кровообращения в задних отделах головного мозга, артист сам привез ее к врачам и находился с ней в палате.