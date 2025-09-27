Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фанаты «Руки вверх!» хотят засудить кассира из-за «срыва» концерта в Туле

В Туле на кассира возбудили дело за фальшивые билеты на концерт «Руки вверх!»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Уголовное дело завели против кассира, обманувшей фанатов группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт в Туле, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Заявления в полицию подали 22 поклонника музыкального коллектива.

Следователями отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело, — отметила Волк.

На концерт «Руки вверх!» в Туле не смогли попасть около сотни фанатов. Продажей фальшивых за 2,5 тыс. рублей якобы занимался бывший сотрудник кассы, обещавший забронировать места без выдачи квитанций. Организаторы заявили, что не имеют отношения к ситуации.

Ранее певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) обвинила стилиста Николая Овечкина в краже 3 млн рублей. По словам исполнительницы, он получил от нее и ее команды деньги на клип BOSS на эту сумму. Средства были предназначены для рабочих расходов, однако стилист, по словам Инстасамки, потратил их на личные нужды. Звезда добавила, что Овечкин вместо «авторского креатива» привлек к работе над клипом посторонних людей и пообещал им оплату от ее имени.

