Фанаты «Руки вверх!» хотят засудить кассира из-за «срыва» концерта в Туле В Туле на кассира возбудили дело за фальшивые билеты на концерт «Руки вверх!»

Уголовное дело завели против кассира, обманувшей фанатов группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт в Туле, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Заявления в полицию подали 22 поклонника музыкального коллектива.

Следователями отдела полиции «Советский» УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело, — отметила Волк.

На концерт «Руки вверх!» в Туле не смогли попасть около сотни фанатов. Продажей фальшивых за 2,5 тыс. рублей якобы занимался бывший сотрудник кассы, обещавший забронировать места без выдачи квитанций. Организаторы заявили, что не имеют отношения к ситуации.

