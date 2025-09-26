Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 09:14

Фанаты «Руки вверх!» стали жертвами мошенников в Туле

Сотня фанатов не попала на концерт «Руки вверх!» в Туле из-за поддельных билетов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Около сотни фанатов не смогли попасть на концерт группы «Руки вверх!», прошедший в «Тула-Арене», сообщает Telegram-канал Readovka. Их билеты оказались подделкой.

Люди почти полтора часа прождали на улице, но в концертный зал не попали. Поддельные билеты продавались со «скидкой» 50% за 2,5 тыс. рублей. Организаторы концерта заявили, что отношения к ситуации не имеют. Билеты продал бывший сотрудник кассы, который уверял фанатов, что бронировал места, но квитанции до концерта не выдал. Кассир-мошенник задержан, но официального подтверждения пока нет, отметил канал.

Ранее стало известно, что французская биатлонистка, чемпионка мира Жюлья Симон в октябре предстанет перед судом. Ее обвиняют в краже кредитной карты и мошенничестве. Инцидент произошел во время тренировочного сбора сборной Франции в Норвегии еще в 2023 году. По данным следствия, пострадавшей стала коллега Симон по команде Жюстин Бреза-Буше. В суд были поданы жалобы на покупки техники с ее карты без разрешения. Расследование установило, с какого именно компьютера были совершены заказы.

мошенничество
мошенники
Руки вверх
концерты
Тула
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, можно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.