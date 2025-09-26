Фанаты «Руки вверх!» стали жертвами мошенников в Туле

Около сотни фанатов не смогли попасть на концерт группы «Руки вверх!», прошедший в «Тула-Арене», сообщает Telegram-канал Readovka. Их билеты оказались подделкой.

Люди почти полтора часа прождали на улице, но в концертный зал не попали. Поддельные билеты продавались со «скидкой» 50% за 2,5 тыс. рублей. Организаторы концерта заявили, что отношения к ситуации не имеют. Билеты продал бывший сотрудник кассы, который уверял фанатов, что бронировал места, но квитанции до концерта не выдал. Кассир-мошенник задержан, но официального подтверждения пока нет, отметил канал.

Ранее стало известно, что французская биатлонистка, чемпионка мира Жюлья Симон в октябре предстанет перед судом. Ее обвиняют в краже кредитной карты и мошенничестве. Инцидент произошел во время тренировочного сбора сборной Франции в Норвегии еще в 2023 году. По данным следствия, пострадавшей стала коллега Симон по команде Жюстин Бреза-Буше. В суд были поданы жалобы на покупки техники с ее карты без разрешения. Расследование установило, с какого именно компьютера были совершены заказы.