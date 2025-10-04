Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 20:18

«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери

Сергей Жуков заявил, что его мать госпитализировали из-за обострения гипертонии

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что у его матери обострилась гипертония на фоне всплеска солнечной активности — ничего серьезного со здоровьем не было. Сейчас она чувствует себя хорошо, уточнил артист в комментарии Telegram-каналу Mash.

Просто на Солнце была огромная вспышка, <…> и все гипертоники, люди с высоким давлением очень бурно отреагировали. Все больницы забиты такими людьми, — отметил певец.

Жуков добавил, что это обычная ситуация во время магнитных бурь. Однако, по его словам, это повод задуматься о своем здоровье.

Ранее PR-директор Жукова Петро Шекшеев сообщил, что певец находился с матерью в больнице после ее госпитализации. Он добавил, что не может говорить об этой ситуации в подробностях.

До этого Жуков выступил против идеи депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». Музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально. Он добавил, что в песнях «Сектора Газа» не было высокого смысла, но неповторимый стиль коллектива привлек фанатов.

Сергей Жуков
Руки вверх
матери
госпитализации
гипертония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами
Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме
Россиянка погибла во время наводнения в Болгарии
Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации
Орбан заявил о хорошей новости для всей Европы
Премьер Грузии рассказал о состоянии пострадавшего на митинге полицейского
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.