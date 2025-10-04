«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что у его матери обострилась гипертония на фоне всплеска солнечной активности — ничего серьезного со здоровьем не было. Сейчас она чувствует себя хорошо, уточнил артист в комментарии Telegram-каналу Mash.

Просто на Солнце была огромная вспышка, <…> и все гипертоники, люди с высоким давлением очень бурно отреагировали. Все больницы забиты такими людьми, — отметил певец.

Жуков добавил, что это обычная ситуация во время магнитных бурь. Однако, по его словам, это повод задуматься о своем здоровье.

Ранее PR-директор Жукова Петро Шекшеев сообщил, что певец находился с матерью в больнице после ее госпитализации. Он добавил, что не может говорить об этой ситуации в подробностях.

До этого Жуков выступил против идеи депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». Музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально. Он добавил, что в песнях «Сектора Газа» не было высокого смысла, но неповторимый стиль коллектива привлек фанатов.