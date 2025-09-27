«Просто забрал бабки»: Инстасамка обвинила Овечкина в краже 3 млн рублей

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) обвинила стилиста Николая Овечкина в краже 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина получил от исполнительницы и ее команды деньги на клип BOSS в размере около 3 млн рублей.

Средства были предназначены для рабочих расходов, однако стилист, по словам Инстасамки, потратил их на личные нужды. Знаменитость добавила, что Овечкин вместо «авторского креатива» привлек к работе над клипом посторонних людей и пообещал им оплату от ее имени. В результате участникам проекта пришлось вложить личные средства — до 200 тыс. рублей.

Он просто забрал бабки и не отдает их, — отметила Еропкина.

Команда артистки решила подготовить заявление в полицию о мошенничестве. По данным Baza, к обвинениям подключились и другие знаменитости: Так, бренд Bosco сообщил, что Овечкин годами не возвращал вещи премиум-сегмента, взятые у них для проектов.

Ранее сообщалось, что около сотни фанатов не смогли попасть на концерт группы «Руки вверх!», прошедший в «Тула-Арене», так как их билеты оказались подделкой. Люди полтора часа простояли на улице, но в концертный зал так и не попали. Поддельные билеты продавались со «скидкой» 50% за 2,5 тыс. рублей.