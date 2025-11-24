Солист «Иванушек» рассказал о сложной операции Андреева

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что его коллега по коллективу Кирилл Андреев перенес трепанацию черепа. В эфире передачи «Центральное телевидение» музыкант заявил, что тяжело переживал из-за случившегося, так как не мог себе представить коллектив без друга.

По его словам, инцидент с Андреевым случился во время празднования дня рождения. Музыкант поссорился с гостем и в ходе конфликта сильно ударился головой. Он провел в больнице несколько недель, однако улучшения его состояния не наступало. Тогда врачи приняли решение о проведении сложнейшей операции для удаления образовавшейся внутренней гематомы у Андреева. Григорьев-Апполонов сообщил, что это время стало для него и всего коллектива «настоящим потрясением».

Я говорил: «Кирилл должен остаться в живых, потому что я без него не смогу», — рассказал артист.

Ранее другой солист группы «Иванушки International», Кирилл Туриченко, сообщил, что он и его супруга Дарья ожидают появления на свет первого общего ребенка. Артист подтвердил, что супруги планируют партнерские роды. Для 42-летнего музыканта это станет первым опытом отцовства, однако он признался, что пока не испытывает сильного волнения по этому поводу.