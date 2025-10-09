Собчак, переезд во Францию, развод: как живет Сергей Григорьев-Апполонов

Сергей Григорьев-Апполонов прославился как певец и блогер под псевдонимом Grey Wiese. Что известно о его карьере и личной жизни? Почему журналист Ксения Собчак удалила интервью с ним?

Чем известен Григорьев-Апполонов

Сергей Григорьев-Апполонов родился 5 февраля 1987 года в Саратове. Его двоюродный дядя — солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Во время обучения в школе он ездил в Германию по программе обмена, затем уехал туда получать высшее образование в сфере менеджмента.

В Германии Григорьев-Апполонов около 10 лет проработал в фармкомпании, в 2017 году начал музыкальную карьеру под творческим псевдонимом Grey Wiese. В 2018 году исполнитель создал группу AppolonovGang вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым — младшим — супругом родной сестры солиста «Иванушек», скончавшейся в 2017 году. Вместе они выпустили песни «Я и ты», Begging hurts, «Дежавю» и другие.

Что не так с интервью Григорьева-Апполонова Собчак

Ксения Собчак в сентябре выпустила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым, в котором они обсудили эмиграцию, его личную жизнь, карьеру и недоброжелателей.

«Сергей Grey Wiese. Двоюродный племянник Рыжего из „Иванушек“, который променял карьеру чиновника в России и топ-менеджера в Германии на каблуки, мини-юбку и бокал Prosecco в Париже. Он поет, ведет блог, собирает армию фанатов и хейтеров, а в соцсетях обсуждают каждый его новый Reels», — представила исполнителя журналист.

Накануне, 8 октября, Собчак сообщила, что удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым после получения предписания Роскомнадзора. По ее словам, в ведомстве усмотрели в содержании выпуска признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), что стало основанием для требования об удалении контента.

«Я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — заявила Собчак.

Исполнитель в ответ на удаление интервью признался, что ожидал худшего варианта развития событий и сомневался, что этот ролик будет опубликован.

«Мы записывали интервью в начале июня, очень долго оно монтировалось. Я уже думал, что, наверное, оно не выйдет. Ксения мне сразу сказала после интервью, что будет проверять все с юристами, чтобы соответствовать законодательству РФ», — заметил он.

Чем сейчас занимается Григорьев-Апполонов

Сергей Григорьев-Апполонов на настоящий момент проживает в Париже, продолжает вести блог в соцсетях и записывать каверы на песни. Помимо недвижимости во Франции у него есть три квартиры в Германии.

В интервью Ксении Собчак блогер рассказал, что уехал из России, потому что хотел жить за границей, учить языки и заниматься творчеством. Самым тяжелым в переезде он назвал тот факт, что несколько лет не видел мать.

«Когда ты живешь очень долго [не в России] и ты не видишь, как они стареют. Это вот плата такая, я все время это знал», — сказал он.

По словам Григорьева-Апполонова, адаптация в другой стране требует полного погружения: изучения языка, отказа от постоянного мониторинга новостей на родине и сосредоточения на личном развитии.

Весной 2025 года активисты движения «Сорок сороков» потребовали запретить участникам AppolonovGang въезд в Россию, поскольку, по их мнению, они пропагандируют ЛГБТ.

Сергей Григорьев-Апполонов в разводе. Детей у него нет.

