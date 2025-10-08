Давление украинцев, уход из власти, отказ Винер: как живет Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры занялась политической и общественной деятельностью. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Кабаева

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте. В 11 лет переехала в Москву, чтобы заниматься художественной гимнастикой под руководством тренера Ирины Винер. В 1996 году дебютировала в составе сборной России. Олимпийское золото спортсменка взяла на Играх в Афинах в 2004 году. Также она является пятикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой России.

Спортивную карьеру Кабаева завершила в 2007 году после травмы ноги. Окончила Московский государственный университет сервиса и Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Еще до ухода из спорта в 2007 году Кабаева вошла в состав Общественной палаты Российской Федерации, а по окончании карьеры стала депутатом Госдумы. В 2014 году она завершила депутатскую деятельность досрочно по собственному желанию.

Алина Кабаева в начале спортивной карьеры Фото: Andrei Golovanov / Serge Kivrin/Global Look Press

«Видя, как горели у Алины глаза при виде маленьких гимнасток, я могу предположить, что она это делает ради того, чтобы открыть собственную школу, чтобы быть там полной хозяйкой, чего нельзя делать, будучи депутатом Госдумы», — объясняла решение Кабаевой уйти из органов власти депутат Госдумы Светлана Журова.

Какие заявления делала Кабаева на фоне СВО

После начала спецоперации санкции против Алины Кабаевой ввели Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия, США, Новая Зеландия и Япония. Она не комментировала эти решения, однако негативно отнеслась к санкциям против российских спортсменов. Гимнастка назвала их «позорными» и раскритиковала спортивных чиновников, которых, по ее словам, «очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов».

«Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта», — сказала она.

В 2024 году Алина Кабаева отметила, что на фоне спецоперации усилилось значение выборов и церемонии вступления президента в должность главы государства.

«Идет специальная военная операция, это все непросто, сложно, но здорово, что народ пришел на выборы, поддержал президента, поддержал его политику, и мы как избиратели видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом и есть залог всех наших успехов и побед», — заявила она.

Как Кабаева испытала давление со стороны украинцев

Алина Кабаева на чемпионате мира в 2003 году взяла золото, обойдя украинскую спортсменку Анну Бессонову. В интервью после соревнований гимнастка призналась, что ощущала давление со стороны украинцев.

«Было много некрасивых выпадов со стороны украинцев, которые предупредили, что готовят нам сюрприз. И подготовили: весь зал был заполнен их болельщиками и флагами. И даже когда на ковер выходили российские спортсменки, трибуны выкрикивали фамилию Бессоновой. Но они не знают наших с Ирой Чащиной (гимнастка. — NEWS.ru) характеров! Чем больше нас злишь, тем лучше мы выступаем. Благодаря врагам я и победила, поскольку концентрация была очень сильная», — поделилась она.

Алина Кабаева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чем сейчас занимается Кабаева

Алина Кабаева организовывает турниры по художественной гимнастике, проводит мастер-классы и возглавляет свою академию «Небесная грация» в Сочи. Она активно поддерживает российских спортсменов и призывает Международную федерацию гимнастики допустить Россию до соревнований с флагом и гимном.

Также Кабаева является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», в которую входят популярные российские телеканалы.

Тренер Ирина Винер в 2024 году после ухода с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики призналась, что неоднократно предлагала Алине Кабаевой заменить ее в должности, но спортсменка «на протяжении 10 лет все время отвечала отказом».

Личную жизнь спортсменка не комментирует.

Читайте также:

Дружба с Ходченковой, воздержание, 90 фильмов: как живет Екатерина Вилкова

Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали

Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать