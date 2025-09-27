Игры стран СНГ 2025 в Азербайджане: кто участвует, сколько атлетов из РФ

Игры стран СНГ 2025 в Азербайджане: кто участвует, сколько атлетов из РФ

C 28 сентября по 8 октября Азербайджан примет III Игры стран СНГ. На соревнованиях будут разыграны 246 комплектов медалей в 23 дисциплинах. В каких городах пройдут состязания, кто будет участвовать, против каких команд сыграет юношеская сборная России по футболу — в материале NEWS.ru.

Кто участвует в III Играх стран СНГ

В соревнованиях примут участие атлеты из 13 государств. Максимальное представительство у Азербайджана — эту страну представят 340 спортсменов. От России поедут 262 атлета, Узбекистана — 254, Белоруссии — 240, Казахстана — 147, Таджикистана — 144, Киргизии — 126, Туркменистана — 48.

В соревнованиях также выступят спортсмены из стран, не входящих в состав СНГ. Турцию представят 38 атлетов, Кубу —11, Кувейт — шесть. По четыре спортсмена будут участвовать от Пакистана и Омана.

Спортсмены из Казахстана, прибывшие в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ Фото: III CIS GAMES 2025 AZERBAIJAN

В каких городах Азербайджана пройдут III Игры стран СНГ

Соревнования пройдут в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Соревнования пройдут на 12 площадках. Больше всего наград будет разыграно в плавании — 40 комплектов медалей, включая эстафеты. В рамках Игр также пройдут соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 3×3, човгану (традиционная конная игра. — NEWS.ru), художественной гимнастике, стрельбе из лука, настольному теннису, бадминтоне, фехтованию, греко-римской борьбе, боксу, дзюдо, каратэ, тхэквондо, самбо, пулевой стрельбе, академической гребле, каноэ, прыжкам на батуте, женской и вольной борьбе.

Официальными талисманами соревнований стали кавказские леопарды Бебир и Лейла. Они символизируют скорость, грацию и мощь.

В каких дисциплинах выступят атлеты из России на III Играх стран СНГ

Российские спортсмены выступят в 21 дисциплине. Они будут участвовать в соревнованиях по стрельбе из лука, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, гребле на байдарках и каноэ, футболу, фехтованию, дзюдо, каратэ, художественной гимнастике, академической гребле, самбо, пулевой и стендовой стрельбе, плаванию, настольному теннису, тхэквондо, прыжкам на батуте, волейболу и спортивной борьбе.

Спортсменки из академии художественной гимнастики «Небесная грация», возглавляемой Алиной Кабаевой, выступят на Играх СНГ. Не исключено, что олимпийская чемпионка приедет на турнир, но официального подтверждения этой информации нет.

Гимнастка Мария Борисова (академия художественной гимнастики «Небесная грация») Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Соревнования по художественной гимнастике пройдут с 6 по 8 октября в Олимпийском спорткомплексе Шеки. Помимо спортсменок из Азербайджана и России, ожидается участие представительниц Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Кубы.

На Играх стран СНГ сыграет юношеская сборная России по футболу (не старше 15 лет. — NEWS.ru). Спортсмены выступят в группе B с командами Белоруссии и Узбекистана. В дивизионе A сыграют сборные Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Финал футбольного турнира состоится 4 октября.

Где прошли I и II Игры стран СНГ

Идея проведения соревнований принадлежит РФ. Эта инициатива была представлена и поддержана на заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября 2018 года. Цель Игр заключается не только в проведении соревнований, но и в единстве. Через спорт участники состязаний осваивают ценности командной работы, взаимного уважения и межкультурного понимания.

Артисты во время выступления на торжественной церемонии открытия I Игр стран СНГ в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Первые Игры стран СНГ прошли с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани. В соревнованиях приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов. Помощь в проведении Игр оказывали порядка двух тысяч волонтеров. В программе соревнований по 16 видам спорта был разыгран 181 комплект медалей.

Вторые Игры стран СНГ состоялись с 4 по 14 августа 2023 года в Белоруссии. Соревнования прошли в десяти городах. В Играх приняли участие 2155 спортсменов, было разыграно в общей сложности 246 комплектов медалей.

Читайте также:

Ушел от отца-тирана, выиграл ЧМ в 18 лет: как живет звезда шахмат из Химок

Развод с Усмановым, слезы на свадьбе, работа в вузе: как живет Ирина Винер

Отъезд из РФ, гражданство Австралии, развод: как живет Костя Цзю