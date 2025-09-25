Ушел от отца-тирана, выиграл ЧМ в 18 лет: как живет звезда шахмат из Химок

Российский гроссмейстер Володар Мурзин получил специальное приглашение от Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на Кубок мира. Тройка призеров получит последние путевки на турнир претендентов. Почему Володар отказывался выступать за РФ, как на скандал отреагировали в Федерации шахмат России (ФШР), как сложились его отношения с отцом — в материале NEWS.ru.

Почему шахматист Мурзин сбежал от отца

Мурзин родился в 2006 году в Нижнем Тагиле. В семилетнем возрасте он пришел в шахматный кружок. Когда мальчику было 11 лет, ему с семьей пришлось сбежать от отца из-за жестокого обращения. По словам шахматиста, доставалось всей семье: матери и его четырем сестрам. Ситуация изменилась к лучшему, когда он выиграл детский чемпионат Европы и переехал из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру.

Отец не оставил в покое Мурзина и запретил ему выезжать за границу. Володару исполнилось 14 лет, и для выполнения нормы гроссмейстера ему нужно было выехать всего на один турнир за рубеж. Вместе с тренером он полтора года добивался снятия запрета в суде на выезд из страны и в итоге получил разрешение. Мурзин рассказал, что отец всегда называл шахматы игрой дьявола, однако заставлял его сидеть за доской до потери сил.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Он просто вел себя неадекватно. Утверждал, что надо мыть голову только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить его о мою голову и сестер. В случае возражений мог головой о стену припечатать. Он начал меня постоянно бить с семи лет, ударил лопатой старшую сестру, когда она со средней сестрой приехала к нему в гости (тогда ей было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила. — NEWS.ru), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей», — рассказал Мурзин.

Гроссмейстер отмечал, что его отец высылал алименты в размере двух тысяч рублей на пятерых детей.

«Когда мы сбежали в Химки, даже спать не на чем было, поскольку мы въехали в пустую квартиру. Купили надувные матрасы, чтобы не спать на полу. Мы уехали с мамой и старшей сестрой, потому что нам больше всех доставалось, а потом она перевезла других сестер. Но на первых порах было очень сложно, порой даже есть нечего было», — сказал он.

Как Мурзин попал на Кубок мира по шахматам

20 сентября ФИДЕ предоставила Мурзину специальное приглашение на Кубок мира, который пройдет в индийском Гоа с 31 октября по 25 ноября. Помимо 19-летнего гроссмейстера, от России в турнире примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский и Сергей Лобанов. Кроме того, на Кубок мира получили приглашения 11-летний аргентинец Фаустино Оро, 15-летний американец Энди Вудворд и его 16-летний соотечественник Абхиманью Мишра.

Какой крупный турнир выиграл шахматист Мурзин

Мурзин является призером командного чемпионата России и победителем ряда юниорских соревнований. В мае 2024-го россиянин занял второе место на одном из сильнейших открытых турниров Sharjah Masters в ОАЭ.

Володар Мурзин на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке Фото: Seshadri Sukumar/ZUMA/ТАСС

В конце прошлого года на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке российские гроссмейстеры заняли весь пьедестал. На тот момент 18-летний Мурзин неожиданно победил. Он опередил соотечественников Александра Грищука и Непомнящего, которые заняли второе и третье места соответственно.

Почему шахматист Мурзин отказывался выступать на турнирах в России

В январе 2025-го Мурзин заявил в интервью YouTube-каналу ChessMaster, что не хочет иметь никакого отношения к руководству ФШР, которое, по его мнению, поддерживает только своих детей и спортсменов, а на остальных им наплевать.

«В регионах шахматы загибаются. Мне же попросту повезло, что я встретил хороших людей и состоялся как шахматист. Но у многих других детей, к сожалению, такой возможности нет», — заявил Мурзин.

Шахматист также отметил, что у него нет желания играть в России, потому что все российские соревнования проходят под флагом ФШР.

«Я не буду играть в российских турнирах чисто принципиально. Готов ли я сменить федерацию? Пока у меня есть спонсор, я не планирую менять федерацию. Меня звали учиться в Америку, но я не хочу учиться, хочу стать шахматистом и чемпионом мира», — сказал Володар.

Бывший министр спорта Павел Колобков обвинил Мурзина в том, что он готов продаться в другую страну. Экс-глава ведомства написал в своем Telegram-канале, что шахматист стал чемпионом мира благодаря подготовке в России, сборам, зарплате и оплате тренеров.

Павел Колобков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Смена федерации — это, очевидно, про страну. Иными словами — если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну, за которую и будет выступать. Довольно циничный подход. Парню всего 18 лет, и, думаю, он пока не очень понимает, что делает. От души желаю ему повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть. А тем взрослым, которые сейчас монетизируют его талант, хочу напомнить — в ваших руках будущее человека», — написал Колобков.

Мурзин сказал в ответ, что получает зарплату не в ФШР, а в Центре спортивной подготовки Министерства спорта.

Как на слова Мурзина отреагировали в ФШР

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил NEWS.ru, что был поражен высказываниями Мурзина. Он отметил, что Колобков лишь процитировал слова спортсмена в интервью YouTube-каналу ChessMaster.

«Так же, как и Павел Анатольевич [Колобков], я мягко скажу, что поражен, удивлен и все синонимы подобного рода», — заявил Ткачев.

Вице-президент ФШР Сергей Смагин подчеркнул, что Мурзин перегибает палку. Он объяснил заявление спортсмена личными обидами.

«Все становление Мурзина прошло именно на турнирах Федерации шахмат России. Это какие-то личные обиды. Он достаточно молодой человек, а мудрость приходит с возрастом. Думаю, недовольство Володара связано с конфликтом его тренера (Михаила Кобалии. — NEWS.ru) с ФШР. Наставник оказывает большое влияние на Мурзина», — сказал Смагин.

Есть ли у шахматиста Мурзина шансы на победу на Кубке мира

Молодые шахматисты имеют хорошие шансы на успех на Кубке мира, потому что в таком турнире важны выносливость, физическая форма и умение быстро перестраиваться в различных ситуациях, заявил NEWS.ru гроссмейстер Сергей Карякин. По его мнению, Мурзин и другие россияне столкнутся с высоким уровнем конкуренции.

Володар Мурзин на международном шахматном фестивале в Швейцарии Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

«Если говорить про гипотетический отбор на турнир претендентов, я считаю, что у Мурзина и других россиян, безусловно, есть шансы. С другой стороны, это будет очень трудно сделать. Должно произойти чудо, чтобы кто-то из россиян отобрался. В Кубке мира примут участие огромное количество успешных спортсменов из других стран, в первую очередь из Индии. С ними тяжело бороться. Конкуренция высочайшая, поэтому все будет зависеть от того, кто в какой форме подойдет к турниру», — сказал Карякин.

Российский гроссмейстер, шахматный эксперт Сергей Шипов заявил NEWS.ru, что Мурзин может хорошо выступить на Кубке мира, но на призовые места будут претендовать около 50 сильных игроков. По его мнению, Володар не является фаворитом турнира.

«Приятно, что пригласили, вспомнили про титул. Есть шансы хорошо выступить, но на три первых места будут претендовать полсотни сильных игроков, возможно, включая Володара. Он не фаворит, так что высчитывать его процент не стоит. Просто пожелаем ему успеха», — сказал Шипов.

Мурзину будет тяжело попасть в топ-3 Кубка мира и отобраться на турнир претендентов, заявил Смагин NEWS.ru. Он отметил, что среди россиян самые большие шансы у Непомнящего.

«Кубок мира — специфический турнир. В любом случае у россиян хорошие шансы. Борьба будет непростой, тем более что разыгрываются три последние путевки на турнир претендентов. Надеемся, что кто-то из наших спортсменов на него попадет. Мурзин — молодой перспективный шахматист. Вполне разумно, что в ФИДЕ дали ему шанс. Он попробует отобраться, но, думаю, будет трудно», — заявил Смагин.

