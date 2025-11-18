Кабаева поразила публику стильными образами

В Пекине состоялся юбилейный турнир по художественной гимнастике «Кубок Небесная грация», организованный Алиной Кабаевой, пишет StarHit. Зрители и гости наблюдали не только за выступлениями спортсменок, но и за стильными нарядами наставницы. В 2025 году соревнования объединили участниц из 30 стран.

На протяжении нескольких дней Кабаева демонстрировала разнообразные образы, включая строгий костюм с золотыми карманами, платье с вышивкой в китайском стиле, спортивный комплект и повседневный наряд с кожаным пиджаком и джинсами. Каждый ее выход вызывал восхищение публики, которая отмечала элегантность и умение сочетать традиции с современными модными трендами.

Кабаева следила за ходом турнира и выражала благодарность всем, кто помогал в его организации, особенно отметив работу своих китайских коллег. Она подчеркнула важность спорта как средства объединения народов и обратила внимание на теплую атмосферу на арене. В этом году судейство артистических номеров впервые осуществлялось с помощью искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Кабаева организовывает турниры по художественной гимнастике, проводит мастер-классы и возглавляет свою академию «Небесная грация» в Сочи. Спортсменка активно поддерживает российских коллег и призывает Международную федерацию гимнастики допустить РФ до соревнований под своим флагом.