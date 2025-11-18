Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 18:05

Кабаева поразила публику стильными образами

Кабаева сменила несколько нарядов на турнире «Кубок Небесная грация» в Пекине

Алина Кабаева Алина Кабаева Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Пекине состоялся юбилейный турнир по художественной гимнастике «Кубок Небесная грация», организованный Алиной Кабаевой, пишет StarHit. Зрители и гости наблюдали не только за выступлениями спортсменок, но и за стильными нарядами наставницы. В 2025 году соревнования объединили участниц из 30 стран.

На протяжении нескольких дней Кабаева демонстрировала разнообразные образы, включая строгий костюм с золотыми карманами, платье с вышивкой в китайском стиле, спортивный комплект и повседневный наряд с кожаным пиджаком и джинсами. Каждый ее выход вызывал восхищение публики, которая отмечала элегантность и умение сочетать традиции с современными модными трендами.

Кабаева следила за ходом турнира и выражала благодарность всем, кто помогал в его организации, особенно отметив работу своих китайских коллег. Она подчеркнула важность спорта как средства объединения народов и обратила внимание на теплую атмосферу на арене. В этом году судейство артистических номеров впервые осуществлялось с помощью искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Кабаева организовывает турниры по художественной гимнастике, проводит мастер-классы и возглавляет свою академию «Небесная грация» в Сочи. Спортсменка активно поддерживает российских коллег и призывает Международную федерацию гимнастики допустить РФ до соревнований под своим флагом.

Китай
Алина Кабаева
наряды
Художественная гимнастика
турниры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, откуда могли быть запущены воздушные шары на Рязань
Украину предупредили об опасных перспективах
Подростка обвинили в призывах к насилию
Названа возможная цель атаки воздушных шаров на Рязань
В Кремле предупредили «запутавшихся в трех соснах» поляков о последствиях
Сериал «Тайны следствия» попал в книгу рекордов
В Великобритании поддержали ввод контингента в сектор Газа
В Конгрессе США сообщили неприятные для Трампа новости по Эпштейну
Собянин сообщил о новой попытке ВСУ атаковать Москву
НАТО сокращает срок переброски войск к границам России
Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?
«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»
Песков назвал причины «головной боли» Киева
Раскрыта возможная причина аварии с тараном остановки в Стокгольме
«Угроза атаки МВШ»: в российском регионе предупредили о необычной опасности
Врач раскрыл оригинальный способ приготовления полезной гречки
Избивала игрушками и морила голодом: матери дали условку за смерть дочки
Школьница и ее мама вернутся в Тюмень после жуткого ДТП в Египте
Медведев раскрыл, зачем встречался с главой Курской области
На Москву летел еще один беспилотник
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.