Самые яркие образы и наряды на прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным

Самые яркие образы и наряды на прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным

19 декабря в 12:00 вышла в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным», на которой президент России в режиме реального времени отвечает на самые актуальные вопросы представителей СМИ и граждан. В передаче объединены большая пресс-конференция и прямая линия.

Ведущие и гости пришли на мероприятие в ярких образах. Девушки, которые передают микрофоны участникам прямой линии, нарядились в кокошники. Как передает корреспондент NEWS.ru, помимо ведущих, традиционный русский головной убор надели некоторые журналисты. На пресс-конференции присутствуют гости в казачьей одежде и костюмах ярких расцветок. Представители республик РФ надели татарские и якутские головные уборы.

Самые яркие наряды ведущих и гостей прямой линии — в фотогалерее NEWS.ru.