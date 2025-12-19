Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:33

Самые яркие образы и наряды на прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным

Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
19 декабря в 12:00 вышла в эфир программа «Итоги года с Владимиром Путиным», на которой президент России в режиме реального времени отвечает на самые актуальные вопросы представителей СМИ и граждан. В передаче объединены большая пресс-конференция и прямая линия.

Ведущие и гости пришли на мероприятие в ярких образах. Девушки, которые передают микрофоны участникам прямой линии, нарядились в кокошники. Как передает корреспондент NEWS.ru, помимо ведущих, традиционный русский головной убор надели некоторые журналисты. На пресс-конференции присутствуют гости в казачьей одежде и костюмах ярких расцветок. Представители республик РФ надели татарские и якутские головные уборы.

Самые яркие наряды ведущих и гостей прямой линии — в фотогалерее NEWS.ru.

Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Перед началом прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мужчина во время программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином Дворе
Мужчина во время программы «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным в Гостином Дворе
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Участники программы «Итоги года» в Гостином Дворе
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
