04 октября 2025 в 16:59

Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В середине октября в Москве ожидаются аномальные погодные явления, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 10 по 20 октября, ждать ли жаркого солнца и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине октября

По словам Михаила Семенова, погода в Москве в течение октября может очень резко меняться.

«Волны тепла будут сменяться резким похолоданием, пронизывающим ветром, заморозками и ледяными дождями. Очевидно, что предстоящий октябрь окажется очень обманчивым и местами даже коварным», — отметил синоптик.

По предварительным данным метеорологических сервисов, вторая декада октября в российской столице ожидается прохладной и влажной, с постепенным понижением температур и периодическими дождями, что соответствует классической осенней погоде в столичном регионе.

Первая часть периода, с 10 по 14 октября, встретит москвичей еще относительно умеренными температурами. Ожидается, что дневные показатели составят — от +8 до +14 градусов, а ночные — от +2 до +9 градусов. Однако в эти дни выпадет много осадков. Атмосферное давление будет колебаться на низких отметках, преимущественно в районе 745–747 мм ртутного столба, а ветер сохранит юго-западное направление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 15 октября начнется более заметное похолодание, которое продлится до 20-го числа. Столбики термометров в дневное время не будут подниматься выше +6–10 градусов, а ночью температура опустится до +1 градуса. Осадки продолжат периодически выпадать, преимущественно в виде дождя. Атмосферное давление немного повысится, но останется в пределах нормы.

Таким образом, в Москве в середине октября жаркого солнца и тепла до +10 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине октября

В Санкт-Петербурге вторая декада октября ожидается прохладной и влажной, с типичной для середины осени погодой. Период с 10-го по 20-е число будет характеризоваться постепенным понижением температур, частыми дождями и преобладанием пасмурных дней.

Начало периода, с 10 по 12 октября, встретит жителей города относительно умеренными температурами. В пятницу, 10 октября, дневная температура составит около +11 градусов. Погода будет облачной, с периодическими слабыми дождями. Атмосферное давление ожидается на уровне 755 мм ртутного столба, а ветер — юго-западный, умеренной силы. В выходные дни, 11 и 12 октября, столбики термометров покажут днем +10–13 градусов, а ночью — от +7 до +9 градусов. Осадки будут особенно интенсивными в субботу, 11 октября, когда вероятность дождя достигнет 90%.

С 13 по 15 октября в Северной столице начнется более заметное похолодание. В понедельник, 13 октября, дневная температура не превысит +8 градусов, а ночная опустится до +6 градусов. Во вторник и среду, 14 и 15 октября, днем будет не более +8 градусов, а ночью — около +5 градусов. Погода останется пасмурной, с высокой вероятностью дождей. Ветер усилится. Из-за высокой влажности, характерной для Санкт-Петербурга, и порывистого ветра ощущаемая температура будет на 2–3 градуса ниже фактической.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершающая часть периода, с 16 по 20 октября, станет самой холодной. Ночные температуры опустятся до +2 градусов, а дневные будут находиться в пределах +5–8 градусов.

Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать
