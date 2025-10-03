Студеные ветра и холод до -5? Погода в Москве в конце октября: чего ждать

В конце октября 2025 года в Москве ожидается постепенное понижение температур и преобладание пасмурных дней. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на последнюю декаду месяца, ждать ли студеных ветров и холода до -5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце октября

По предварительной информации метеосервисов, в период с 20 по 31 октября температурный фон в Москве будет соответствовать климатической норме, однако последняя неделя месяца ознаменуется заметным похолоданием.

Первая часть периода, с 20 по 25 октября, будет относительно мягкой. Дневные температуры составят +7–10 градусов, ночные — от +2 до +5 градусов. Погода будет преимущественно облачной с периодическими дождями, особенно интенсивными 22 и 23 октября. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 3–5 м/с. Атмосферное давление будет постепенно понижаться с 750 до 742 миллиметров ртутного столба.

С 26 октября начнется более значительное похолодание: дневные температуры не превысят +4–6 градусов, а ночные показатели опустятся до -3 градусов. В ночные и утренние часы вероятны слабые заморозки на поверхности почвы. Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега с дождем, особенно 28 и 29 октября. Ветер усилится до 5–7 м/с и сменит направление на северо-западное.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Последние дни месяца, 30 и 31 октября, станут самыми холодными в этом периоде. Днем температура составит всего +1–3 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться до -5 градусов. Вероятны первые снегопады, которые могут привести к образованию временного снежного покрова. Атмосферное давление повысится до 748–752 миллиметров ртутного столба. Из-за высокой влажности и ветра ощущаемая температура будет на 3–5 градусов ниже фактической.

Таким образом, в российской столице в конце октября ожидаются студеные ветра и холод до -5 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце октября

Последняя декада октября 2025 года в Санкт-Петербурге будет характеризоваться типичной для поздней осени погодой с постепенным похолоданием и преобладанием пасмурных дней. Период с 20 по 31 октября ознаменуется переходом от относительно мягкой осенней погоды к более суровым условиям с первыми заморозками и мокрым снегом.

С 20 по 25 октября в Северной столице сохранится умеренно-прохладная погода. Дневные температуры составят от +7 до +10 градусов, ночные показатели будут колебаться в пределах +3–6 градусов. Погода будет преимущественно облачной с периодическими моросящими дождями, особенно интенсивными 22 и 23 октября. Ветер ожидается юго-западный, умеренный, со скоростью 4–6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно понижаться с 758 до 752 миллиметров ртутного столба.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

С 26 октября начнется заметное похолодание. Дневные температуры не превысят +3–5 градусов, а ночные показатели опустятся до -2 градусов. Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега с дождем, особенно 28 и 29 октября. Ветер усилится до 6–8 м/с и сменит направление на северо-западное.

Последние дни месяца, 30 и 31 октября, станут самыми холодными в этом периоде. Днем температура составит всего +1–3 градуса, ночью опустится до -3 градусов. Вероятны первые снегопады, которые могут привести к образованию временного снежного покрова.

