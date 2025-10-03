Магнитные бури сегодня, 3 октября: что завтра, слабость, утомляемость, боли

Сегодня, 3 октября, на Земле наблюдается магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 3 и 4 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, сейчас на Земле фиксируются мощные геомагнитные возмущения.

«Уровень возмущений геомагнитного поля остается высоким. На Солнце зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли. На данный момент — это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября. Ранее за последние сутки было зарегистрировано несколько плазменных выбросов, но направленных мимо планеты», — отметили ученые.

Также, по данным портала my-calend, сегодня на Земле фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации портала.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 4 октября, прогнозируются геомагнитные возмущения.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что может ухудшить состояние во время магнитной бури

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подчеркнул, что ведение нездорового образа жизни во время магнитных бурь может привести к еще к большему ухудшению самочувствия.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря, и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — сказал Кондрахин.

Прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью в период геомагнитных возмущений, заявила NEWS.ru заведующий Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

«Для того чтобы справиться со слабостью, также следует высыпаться, вводить в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием, например, картофель, бананы, орехи, шпинат, пить достаточно воды, минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — пояснила она.

