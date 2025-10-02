Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:02

Погода в Москве в пятницу, 3 октября: ждать ли похолодание и сильные ливни

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве и Московской области завтра, 3 октября, ожидаются небольшие дожди, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 3 октября

В Москве завтра, 3 октября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

«3 октября будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь. Температура в Москве ночью — от +4 до +6 градусов, по области — от +1 до +6 градусов. Днем преимущественно без осадков. Температура днем в Москве — от +11 до +13 градусов, по области — от +9 до +14 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что заморозки в российской столице прекратятся к концу недели.

«Во второй половине недели, по мере отхода барического максимума на восток, в регионе постепенно прекратятся заморозки, а вот дневной фон температур изменится мало и останется в пределах +10–13 градусов. Перемен в столичной погоде следует дожидаться к воскресенью, когда циклон с запада принесет в регион облака и небольшие дожди и повысит ночную температуру, а вот днем по-прежнему будет лишь немногим выше 10-градусной отметки», — пояснил он.

По информации метеорологических центров, температура воздуха 3 октября будет колебаться от +4 градусов ночью до +13 градусов в дневные часы. Погода прогнозируется облачной, однако осадков не предвидится. Атмосферное давление составит около 759 миллиметров ртутного столба, а ветер будет юго-восточным и слабым, со скоростью 2–3 м/с. Из-за облачности и ветра ощущаемая температура будет на несколько градусов ниже фактической.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 3 октября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 октября в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие заморозки.

«3 октября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура ночью — от +2 до +4 градусов, в пригородах местами заморозки до -1 градуса. Днем — от +10 до +12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, погода в Северной столице в пятницу, 3 октября, ожидается типичная для середины осени, но практически без осадков. Город будет находиться под влиянием тыловой части циклона, что обусловит облачную погоду и температурный фон, близкий к климатической норме. Днем воздух прогреется до +9–11 градусов, ночью температура составит +2–6 градусов. Из-за влажности и ветра ощущаться она будет на 2–3 градуса холоднее.

