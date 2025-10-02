Рубль вновь упадет? Курс сегодня, 2 октября, что с долларом, евро и юанем

К концу года доллар будет стоить 87–88 рублей, заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 2 октября?

Курс доллара, евро и юаня 2 октября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 2 октября, составляет 81,4967 рубля, курс евро — 95,6382 рубля, курс юаня — 11,3920 рубля.

По словам аналитиков, если существующие экономические тенденции и политика ЦБ РФ сохранятся, к декабрю рубль может продолжить демонстрировать относительную стабильность или умеренное укрепление. Ключевыми факторами, которые будут определять курс в оставшиеся месяцы года, остаются геополитическая обстановка, динамика цен на сырьевые товары, являющиеся основой российского экспорта, а также дальнейшие решения Банка России в области денежно-кредитной политики.

Что будет с российской валютой до конца года

По мнению Александра Бахтина, шатдаун в США в целом оказывает общее давление на американскую валюту, что может положительно сказаться на курсе рубля в дальнейшем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Шатдауны означают усиление неопределенности на рынках, и это оказывает общее давление на американскую валюту. Но сейчас снижение индекса доллара составило меньше 1%, что в целом не превышает рамок краткосрочной волатильности. Дело в том, что последние данные по инфляции и занятости несколько снизили уверенность инвесторов по поводу готовности Федеральной резервной системы продолжать снижать ставки в октябре. Важно в этом плане, что покажет сентябрьский отчет Минтруда США (3 октября). Также в пользу доллара могут работать сигналы о подвижках в торговых переговорах Вашингтона и Пекина. В отношении к другим валютам доллар в ближайшее время сильно не изменится, но новые вводные способны оказать поддержку рублю», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что до конца года курс доллара будет подниматься выше 85 рублей.

«Сдержать рублевое ослабление могли бы, например, растущие цены на нефть или замедление темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Однако, на наш взгляд, в течение следующего месяца курсы вновь могут выйти к уровням 12 рублей за юань, выше 85 рублей за доллар и около 100 рублей за евро», — пояснил он RT.

Также доцент РАНХиГС Николай Кульбака уверен, что курс доллара к концу года может остаться на текущем уровне.

«Здесь все зависит от того, как будет вести себя бюджет. Может быть, что доллар останется на прежнем уровне или подскочит. Вилка — от того, что курс останется таким же, как сейчас, до того, что вырастет процентов на 10», — сказал он в комментарии для Lenta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмиры Асяевой, сейчас на руку отечественной валюте сыграло изменение конъюнктуры сырьевых рынков, но в перспективе стоит ждать ослабления курса рубля.

«В последние недели мы наблюдаем некоторое восстановление экспортных поступлений за счет стабилизации цен на нефть и газ и выстраиванию новых логистических цепочек. Однако в перспективе следующего месяца будут превалировать негативные для рубля факторы, которые носят долгосрочный характер. Среди них — сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность», — утонила экономист.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 октября: что завтра, боли, гипертонический криз

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 октября: где сбои в России

Штормовой ветер и холод до −10? Погода в Москве в начале октября: чего ждать