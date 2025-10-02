Магнитные бури сегодня, 2 октября: что завтра, боли, гипертонический криз

Сегодня, 2 октября, Землю накрыла сильная магнитная буря, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки произошли на Солнце?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной «экстремально высокой» границы в районе 700–800 км/с.

«К позитивным новостям можно отнести то, что вспышечная активность пока не выходит за пределы событий M класса, которые хотя и относятся к сильным, но все равно примерно на порядок слабее, чем вспышки высшего балла X. В целом есть впечатление, что магнитосфера Земли всё же стабилизировалась, однако не в спокойном состоянии, как хотелось бы, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня. Впрочем, в текущей ситуации это не самый плохой вариант, а, возможно, и лучшее, на что можно было рассчитывать. Вывести ее из этого странного равновесия могут сейчас, по-видимому, только необычно крупные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. Если таких экстремальных событий удастся избежать, то есть шанс, что видимые „невооруженным глазом“ признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение двух суток», — отметили эксперты.

Также, по данным портала my-calend, сегодня, 2 октября, на Земле фиксируется сильная магнитная буря.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 3 октября, тоже прогнозируются геомагнитные возмущения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запрещено делать в период магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геомагнитных колебаний на Земле больше времени уделить сну и прогулкам на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснила она.

Врач-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что геомагнитные возмущения могут приводить к бурным процессам в организме, поэтому именно в это время число вызовов бригад скорой помощи значительно увеличивается, и в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — заявил кардиолог.

Читайте также:

Густые снегопады и холодрыга до −22? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Штормовой ветер и холод до -10? Погода в Москве в начале октября: что ждать

Донбасс, конфликт с Рудковской, аборт: как живет ведущая Маша Малиновская