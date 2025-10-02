Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:15

Магнитные бури сегодня, 2 октября: что завтра, боли, гипертонический криз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сегодня, 2 октября, Землю накрыла сильная магнитная буря, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки произошли на Солнце?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной «экстремально высокой» границы в районе 700–800 км/с.

«К позитивным новостям можно отнести то, что вспышечная активность пока не выходит за пределы событий M класса, которые хотя и относятся к сильным, но все равно примерно на порядок слабее, чем вспышки высшего балла X. В целом есть впечатление, что магнитосфера Земли всё же стабилизировалась, однако не в спокойном состоянии, как хотелось бы, а в состоянии непрерывной бури среднего уровня. Впрочем, в текущей ситуации это не самый плохой вариант, а, возможно, и лучшее, на что можно было рассчитывать. Вывести ее из этого странного равновесия могут сейчас, по-видимому, только необычно крупные вспышки или прямые лобовые удары плазменных облаков. Если таких экстремальных событий удастся избежать, то есть шанс, что видимые „невооруженным глазом“ признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение двух суток», — отметили эксперты.

Также, по данным портала my-calend, сегодня, 2 октября, на Земле фиксируется сильная магнитная буря.

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях. У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — говорится в публикации портала.

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 3 октября, тоже прогнозируются геомагнитные возмущения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запрещено делать в период магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геомагнитных колебаний на Земле больше времени уделить сну и прогулкам на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — пояснила она.

Врач-кардиолог доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что геомагнитные возмущения могут приводить к бурным процессам в организме, поэтому именно в это время число вызовов бригад скорой помощи значительно увеличивается, и в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — заявил кардиолог.

Читайте также:

Густые снегопады и холодрыга до −22? Погода в Москве в декабре: чего ждать

Штормовой ветер и холод до -10? Погода в Москве в начале октября: что ждать

Донбасс, конфликт с Рудковской, аборт: как живет ведущая Маша Малиновская

магнитные бури
новости
здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
«Это не новация»: в Кремле рассказали о передаче США Украине разведданных
В Кремле раскрыли реакцию на возможную передачу Tomahawk ВСУ
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники
Хинштейн рассказал о печальных последствиях атаки ВСУ на Курскую область
«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.