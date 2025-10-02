Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:20

Морозные ветра и холод до -5? Погода в Москве в середине октября: что ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрь в Москве будет на два-три градуса теплее многолетней нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о прогнозе погоды в российской столице во второй декаде месяца, ждать ли морозные ветра и холод до -5 градусов?

Какая погода в Москве в середине октября

По словам Евгения Тишковца, в октябре в столичном регионе в целом прогнозируется дефицит осадков в 10–30%.

«Второй месяц осени поддержит своего младшего собрата по сезону. Октябрь будет на два-три градуса теплее многолетней метеостатистики. Октябрь в Центральной России на прогностической карте аномалии температуры будет оранжевым — цвета тыквы», — отметил он.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что до середины октября в Москве можно будет спокойно ездить на летней резине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если осадки и будут изредка посещать столицу, то это дождь. И температура воздуха удержится на уровне ночью +3–8, днем — +9–14 градусов. А это означает, что до середины октября в Москве и Подмосковье на летней резине можно будет ездить без проблем!» — добавила метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, в российской столице вторая декада октября 2025 года ожидается прохладной и влажной, с постепенным понижением температур и периодическими дождями.

Погода в столице с 10 по 20 октября будет соответствовать климатической норме для этого времени года, для которой характерны дневные температуры около +8 градусов и ночные около +2 градусов. Основным трендом станет постепенное похолодание. Начало периода встретит москвичей еще относительно мягкой погодой, но к 20 октября дневная температура не будет подниматься выше +6 градусов. Атмосферное давление в течение этого срока будет колебаться в районе 746 мм рт. ст., а ветер останется умеренным, юго-западного направления.

Таким образом, в середине октября в Москве морозных ветров и холода до -5 градусов не прогнозируется.

Какая погода в Санкт-Петербурге в середине октября

В Северной столице вторая декада октября 2025 года ожидается прохладной, влажной и преимущественно пасмурной, с постепенным понижением температур. Погода будет соответствовать классической питерской осени, однако общий температурный фон прогнозируется немного выше климатической нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среднем воздух в дневное время в Петербурге будет прогреваться до +5–9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +1–3 градусов. На протяжении всего периода атмосферное давление будет колебаться в районе 759–762 мм рт. ст., а ветер будет умеренным, юго-западного направления. Из-за высокой влажности, которая составит в среднем 85–87%, и порывов ветра ощущаемая температура будет на два-три градуса ниже фактической.

