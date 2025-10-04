Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, обострение заболеваний, боли

Сегодня, 4 октября, на Земле сильных магнитных бурь не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 4 и 5 октября

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 4 октября, составляет 36%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 36%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойной магнитосферы — 24%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным» — отметили ученые.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что после мощной вспышки на Солнце произошел выброс плазмы, который не сможет оказать влияние на Землю.

«Предварительное моделирование без этой информации, показывает, что плазменное облако, сформированное после сегодняшней утренней вспышки M1.5, могло было быть сильно заторможено в короне и, хотя и должно улететь, с большой вероятностью потеряло при движении в нижней атмосфере Солнца часть своего вещества, а также значительную часть кинетической энергии. Текущие расчеты прогнозируют медленный выброс с низкой остаточной массой, который прибудет к Земле только через пять суток, во вторник или среду. При таких скоростях сколь-либо заметные геомагнитные последствия должны быть исключены», — отметили специалисты.

Также ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 5 октября, магнитных бурь не прогнозируется.

Как облегчить влияние магнитной бури на организм

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений поможет правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте <...>. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

Врач доцент Сеченовского университета Павел Бережанский советует людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в период магнитных бурь больше пить и принимать контрастный душ.

«Дело в том, что сильные геомагнитные возмущения влияют на вязкость крови. В группе риска находятся люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и астматики. Также во время магнитных бурь количество гипертонических кризов и инсультов возрастает вдвое. Также нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

