Колючие дожди и тепло до +15? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москве ожидаются кратковременные осадки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 4 и 5 октября, ждать ли колючих дождей и тепла до +15 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Евгения Тишковца, в субботу, 4 октября, воздух в Москве прогреется до +15 градусов, а в воскресенье придут небольшие дожди.

«В субботу ожидается относительно погожий выходной. В сумерках +4–7 градусов, днем до +15 градусов. В воскресенье тепло сохранится, но во второй половине дня кое-где может брызнуть слабый дождь. На следующей неделе погода окончательно испортится, и зарядят затяжные осенние дожди», — рассказал он

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в конце недели погода в российской столице начнет постепенно принимать осенние черты.

«Днем в пятницу без осадков и вполне комфортные для начала октября +12–14 градусов, не ожидается дождей и в субботу, а воздух прогреется до самых высоких температур нынешней недели — термометры покажут +14–16. Перемен в столичной погоде следует ожидать к воскресенью, когда циклон с запада принесет в регион облака и небольшие дожди и повысит ночную температуру, а вот днем по-прежнему будет лишь немногим выше 10-градусной отметки», — уточнил метеоролог.

По данным метеоцентров, в субботу, 4 октября, Москву ждет достаточно теплый и сухой день. Погода будет облачной с прояснениями и без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +14–16 градусов.

В воскресенье, 5 октября, днем ожидается около +14 градусов, однако из-за высокой влажности, которая достигнет 85%, и осадков ощущаться будет как +13 градусов. Утром возможен слабый дождь, который к вечеру может перейти в умеренный, с вероятностью осадков до 94%.

Таким образом, в выходные 4 и 5 октября в российской столице колючих дождей не ожидается, но прогнозируется тепло до +15 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

В Санкт-Петребурге в субботу, 4 октября, погода будет облачной. В течение дня столбик термометра покажет около +11 градусов, а ночью температура опустится до +5 градусов. Утром и днем возможен слабый дождь, который к вечеру, по всей вероятности, прекратится . Атмосферное давление будет умеренным и составит примерно 764 мм ртутного столба, а ветер ожидается южный, слабый или умеренный.

Воскресенье, 5 октября, порадует горожан небольшим потеплением. Прогнозируется, что дневная температура достигнет +13 градусов. Почасовой прогноз указывает на постепенное увеличение температуры в течение дня с +5 градусов утром до +12 градусов к полудню. Осадков в этот день в Северной столице не ожидается, небо будет покрыто облаками, но без дождя. Атмосферное давление продолжит оставаться на низком уровне, около 756 мм ртутного столба, а ветер сохранит юго-восточное направление.

