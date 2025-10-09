Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:15

Как в РФ подорожают автомобили с 1 ноября 2025 года, при чем тут утильсбор

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новая методика расчета утилизационного сбора. Что об этом известно, как вырастут платежи?

Что такое утильсбор, как он изменится с 1 ноября 2025 года

Утилизационный сбор — это единовременный платеж для производителей, импортеров автомобилей и физлиц, который рассчитывается за каждую ввезенную машину. Пока при его расчете учитывают только возраст автомобиля и объем двигателя.

Минпромторг поддержал предложение российских автокомпаний и подготовил изменения для расчета утильсбора. Новые ставки учитывают не только объем двигателя машины, но и его мощность. Правила должны вступить в силу 1 ноября.

Известно, что правила расчета утилизационного сбора для транспортных средств мощнее 160 л. с. собираются изменить 1 ноября, а соответствующий проект постановления уже разместили в открытом доступе.

Так, Минпромторг поддержал обращение ассоциации «Объединение автопроизводителей России». Поправки касаются только легковых машин категории М1. В основном изменения затронут физлиц, которые до этого ввозили мощные машины по льготной ставке для личного использования и платили утиль в размере 3400 рублей для новых машин и 5400 для автомобилей старше трех лет. Подорожают, несмотря на маленький объем ДВС, и популярные гибриды, потому что их тоже будут считать по мощности.

Также могут поменять ставки утилизационного сбора для новых транспортных средств от официальных поставщиков, в цену которых уже включают не льготный, а коммерческий утиль.

Чтобы понять, на сколько подорожает автомобиль, необходимо рассчитать сумму его утильсбора по следующей формуле: умножить базовую ставку (20 тыс. рублей) на коэффициент, который зависит от объема и мощности двигателя.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда могут начать расти цены на автомобили

По мнению главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, рынок будет заранее готовиться к изменениям, поэтому роста цен можно ждать уже в октябре. Он также заявил, что полностью сойдет на нет ввоз электромобилей и гибридов в Россию.

Независимый эксперт авторынка Артем Самородов считает, что новые правила расчета утильсбора изменят стоимость всех автомобилей на рынке, в том числе тех, которые уже продаются в салонах. Вероятные последствия для рынка, по словам эксперта, — рост цен на все новые автомобили в автосалонах и замедление продаж. Позднее это может даже привести к закрытиям и банкротствам лидеров.

«Небольшая часть потока импортных автомобилей будет растаможиваться в республиках ЕАЭС и после этого поступать в Россию. В связи с этим таможенные сборы могут упасть — пополнение госбюджета, связанное с утильсбором, сократится», — предположил Самородов в беседе с журналом «Авто.ру».

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Авто.ру», что эксперты и дилеры негативно оценивают изменения методики расчета утильсбора, потому что «дополнительные налоги и сборы, которые лягут на конечного клиента, не создают возможности свободной конкуренции между автомобилями». При этом он подчеркнул, что менять подход к импорту транспортных средств неофициальными или полуофициальными поставщиками действительно нужно.

«Люди или компании, которые не могут обеспечить послепродажное обслуживание по всей стране, не должны заниматься этим бизнесом, потому что продажа автомобиля — это всего лишь начало жизненного цикла. Далее следует сервисная поддержка на протяжении определенного периода», — добавил Ольховский.

