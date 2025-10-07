Раскрыто, как сэкономить на покупке авто на фоне повышения утильсбора Автоэксперт Зенкевич: сэкономить на покупке машины можно, купив ее до 1 ноября

Единственный способ сэкономить на покупке машины на фоне введения повышенного утилизационного сбора в России — успеть приобрести ее до 1 ноября, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его мнению, после этой даты цены неизбежно вырастут. Эксперт также выразил серьезные сомнения в том, что дилеры или салоны будут сознательно сбивать цены на авто в условиях конкуренции.

Единственный способ сэкономить на покупке автомобиля, учитывая повышение утилизационного сбора, — это успеть купить авто до 1 ноября 2025 года, когда закон вступит в силу. После этого цены на автомобили будут расти. Я сомневаюсь, что какие-то салоны будут сбивать ценник из-за конкуренции. Вряд ли кто-то захочет продавать машины по старой цене. В чудеса я не верю. Так что тем, кто задумывается о покупке машины, советую приобрести ее сейчас, — высказался Зенкевич.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что введение утилизационного сбора на машины мощнее 160 лошадиных сил приведет к катастрофическим последствиям для автомобильного рынка. По его мнению, стоимость таких машин вырастет на миллионы рублей.