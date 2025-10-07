Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:04

Раскрыто, как сэкономить на покупке авто на фоне повышения утильсбора

Автоэксперт Зенкевич: сэкономить на покупке машины можно, купив ее до 1 ноября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Единственный способ сэкономить на покупке машины на фоне введения повышенного утилизационного сбора в России — успеть приобрести ее до 1 ноября, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его мнению, после этой даты цены неизбежно вырастут. Эксперт также выразил серьезные сомнения в том, что дилеры или салоны будут сознательно сбивать цены на авто в условиях конкуренции.

Единственный способ сэкономить на покупке автомобиля, учитывая повышение утилизационного сбора, — это успеть купить авто до 1 ноября 2025 года, когда закон вступит в силу. После этого цены на автомобили будут расти. Я сомневаюсь, что какие-то салоны будут сбивать ценник из-за конкуренции. Вряд ли кто-то захочет продавать машины по старой цене. В чудеса я не верю. Так что тем, кто задумывается о покупке машины, советую приобрести ее сейчас, — высказался Зенкевич.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что введение утилизационного сбора на машины мощнее 160 лошадиных сил приведет к катастрофическим последствиям для автомобильного рынка. По его мнению, стоимость таких машин вырастет на миллионы рублей.

автомобили
утильсбор
Россия
цены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
В администрации Путина сообщили о расширении экосистемы «Открытого диалога»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.