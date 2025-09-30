Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 18:41

«Подорожают на миллионы»: эксперт заявил о катастрофе на авторынке России

Глава НАС Шапарин предупредил о подорожании машин из-за нового утильсбора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Введение утилизационного сбора на машины мощнее 160 л. с. приведет к катастрофическим последствиям для автомобильного рынка, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В беседе с KP.RU он выразил мнение, что стоимость таких машин вырастет на миллионы рублей.

Ясно совершенно, что такие машины подорожают на миллионы рублей. Это 550 тысяч машин, которые в год заезжают в Российскую Федерацию, — заявил автоэксперт.

Он пояснил, что повышение утильсбора резко сократит предложение, а оставшиеся на рынке дилеры начнут завышать цены. Автоэксперт также рассказал, что россияне массово пишут жалобы в Национальный автомобильный союз.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для самых массовых и востребованных у россиян автомобилей. По словам министра, сумма останется той же — речь идет о 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. рублей за транспортное средство старше трех лет.

