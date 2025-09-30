Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:14

Алиханов раскрыл, как изменения в утильсборе повлияют на массовые авто

Алиханов: изменения в утильсборе не повлияют на доступность самых массовых авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для самых массовых и востребованных у россиян автомобилей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По словам министра, которые приводит ТАСС, сумма останется той же — речь идет о 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. рублей за транспортное средство старше трех лет.

Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин с мощностью двигателя до 160 л. с., наиболее востребованных у населения, — отметил глава ведомства.

До этого министр промышленности и торговли сообщил, что официальное представительство китайского автобренда LiXiang может начать работу в РФ уже в текущем году. Речь идет об открытии дилерских центров, которые обеспечат полный цикл сервисного обслуживания для автомобилей.

Ранее стало известно, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.

Минпромторг
автомобили
утильсбор
поддержка
