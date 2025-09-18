Завод в Петербурге начал конвейерную сборку нового авто АвтоВАЗ начал выпуск новой Lada Iskra на заводе в Санкт-Петербурге

На производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra, передает агентство ТАСС. Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.

Согласно информации из источника, производственный процесс был организован в сжатые сроки. На предприятие поступает около тысячи различных отечественных компонентов, включая силовые агрегаты и трансмиссию, добавил Соколов.

Отмечается, что особое внимание уделяется системе контроля качества на всех этапах конвейерной сборки. Реализация автомобилей будет ориентирована преимущественно на потребителей Северо-Западного региона и восточной части Центральной России.

Ранее АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Yarus. Соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно информации в реестре, государственная регистрация торгового знака была завершена 25 июня. Заявку на регистрацию подали еще 17 февраля, однако данные о правообладателе в соответствии с законом не раскрываются.