Стало известно, когда официальные дилеры LiXiang появятся в России Алиханов сообщил о планах открыть дилерские центры LiXiang в РФ до конца года

Официальное представительство китайского автобренда LiXiang может начать работу в РФ уже в текущем году, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в эфире «России 24». Речь идет об открытии дилерских центров, которые обеспечат полный цикл сервисного обслуживания для автомобилей.

Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Поэтому я думаю, что, наверное, до конца года вот эти процедуры все должны пройти. Во всяком случае, мы их связали сейчас с нашими сертификационными органами, с нашим институтом НАМИ, будем им в этом вопросе помогать, — сказал Алиханов.

Особое внимание уделяется судьбе тысяч автомобилей LiXiang, ввезенных ранее по схеме параллельного импорта. Новые официальные дилеры будут обязаны организовать для них полноценное техническое обслуживание и программные обновления, добавил министр.

Ранее сообщалось, что спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300%. Россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди. С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с.

До этого стало известно, что из-за увеличения утильсбора с 1 ноября россияне могут столкнуться с проблемой отсутствия популярных китайских автомобилей LiXiang и Zeekr. Также под угрозой могут оказаться поставки Toyota Camry и Land Cruiser.