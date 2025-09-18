Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:15

В России взлетел спрос на иномарки из-за новых поправок

Baza: спрос на авто из-за рубежа вырос на 300% из-за изменений в утильсборе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спрос на автомобили из-за рубежа резко вырос на 300% всего за неделю после анонсирования поправок в закон об утильсборе, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, россияне активно скупают последние доступные иномарки в Японии, Южной Корее и Германии, а на паромы и растаможки фиксируются огромные очереди.

В материале говорится, что у покупателей осталось менее двух недель для оформления сделок по старым ценам. Уже со следующей клиенты будут самостоятельно нести риски возможного повышения утильсбора после растаможки.

С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тысячи рублей) сохранятся только для машин мощностью до 160 л. с. Мощные модели подорожают на сотни тысяч и даже миллионы рублей из-за применения коммерческих тарифов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утилизационный сбор на автомобили представляет собой инструмент, с помощью которого можно поддержать российских производителей. На встрече с представителями деловых кругов лидер РФ отметил, что такой способ не нарушает международные требования.

утильсбор
поправки
россияне
иномарки
