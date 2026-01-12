Атака США на Венесуэлу
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией

Депутат Нилов: отправка сотрудника к психиатру не считается дискриминацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Направление сотрудника на консультацию к психиатру не считается дискриминацией, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, медицинское обследование определенной группы людей поможет предотвратить нежелательные ситуации.

Работодатели получат право направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психического расстройства по итогам медосмотра. Таким людям в этот момент требуется помощь соответствующих специалистов. Это делается в интересах самих работников, трудового коллектива, общей безопасности, а также тех граждан, кто может обращаться и контактировать как потребитель или клиент с этим работником. Поэтому никакой дискриминации нет, для этого и проводятся медицинские осмотры, — поделился Нилов.

Ранее доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Соловьева заявила, что с 1 марта 2026 года российские работодатели получат право направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. По ее словам, это станет возможным, если в ходе обязательного медосмотра у работника обнаружат признаки психического расстройства.

