Москва поддержала полное участие Еревана в работе ОДКБ

Армения сохраняет статус полноправного государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), следует из опубликованных ответов МИД России на вопросы СМИ. Москва выступает за активное и полноценное участие Еревана в организации, подчеркивая его важность для безопасности самой Армении.

Армения остается членом ОДКБ со всеми правами и обязанностями. Мы за то, чтобы Ереван участвовал в полной мере в работе организации, поскольку она является неотъемлемым элементом безопасности страны, — отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о тесном взаимодействии с Россией, подчеркнув, что страны развивают отношения по всем направлениям. Он также отметил плотные контакты Еревана с Китаем.

Кроме того, спикер парламента Армении Ален Симонян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подготовку к его визиту в Россию, запланированному на начало февраля.