Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 21:23

Москва поддержала полное участие Еревана в работе ОДКБ

МИД России: Армения остается полноправным членом ОДКБ

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Армения сохраняет статус полноправного государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), следует из опубликованных ответов МИД России на вопросы СМИ. Москва выступает за активное и полноценное участие Еревана в организации, подчеркивая его важность для безопасности самой Армении.

Армения остается членом ОДКБ со всеми правами и обязанностями. Мы за то, чтобы Ереван участвовал в полной мере в работе организации, поскольку она является неотъемлемым элементом безопасности страны, — отметили в дипломатическом ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о тесном взаимодействии с Россией, подчеркнув, что страны развивают отношения по всем направлениям. Он также отметил плотные контакты Еревана с Китаем.

Кроме того, спикер парламента Армении Ален Симонян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и подготовку к его визиту в Россию, запланированному на начало февраля.

Армения
Россия
ОДКБ
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве
«Предлагаю любовь и дружбу»: выяснилось, что у Эпштейна есть тайный ребенок
В Госдуме разъяснили, как будет проходить проверка телефона в метро
«Ленфильм» перешел в собственность Петербурга
«Ну пусть уходят»: Бузова раскритиковала капризных актеров
Переговорная позиция Москвы изменилась после атаки на резиденцию Путина
Бузова рассказала, как взяла первый автограф у Билана в клубе
«Она нам еще и драму выдаст»: Бледанс об актерском таланте Бузовой
Москва поддержала полное участие Еревана в работе ОДКБ
Названа причина отравления детей в Дагестане
В МИД призвали не впутывать Москву в ситуацию с Гренландией
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.