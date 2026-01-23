Спикер парламента Армении Симонян поговорил по телефону с Матвиенко

Спикер парламента Армении Ален Симонян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, сообщает «Sputnik Армения». Его визит в Россию запланирован на 5–6 февраля.

В ходе беседы стороны обсудили организационные вопросы и актуальные аспекты двусторонних отношений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашиня заявил, что армянская и азербайджанская энергетические системы будут объединены. По его словам, это позволит Еревану и Баку пользоваться возможностями импорта.

Пашинян также говорил, что Ереван готов обеспечить беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью в рамках согласованных ранее договоренностей. Он отметил, что его страна должна перейти к мирной атмосфере и логике мышления.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что отношения Баку и Еревана переходят в стадию сотрудничества. Глава государства сообщил об отмене всех ограничений на грузоперевозки в Армению и начале поставок критически важных товаров, в том числе нефтепродуктов, от которых, по его словам, республика в значительной степени зависит.