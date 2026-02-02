Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:45

В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран

Депутат Колесник: Каллас любыми способами хочет настроить европейцев против РФ

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас стремится любыми способами настроить европейцев против России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал повторное заявление европолитика о том, что РФ атаковала 19 стран за последние 100 лет. По словам парламентария, Евросоюз ужесточает антироссийский курс в связи с приближающимся поражением Украины.

Кая Каллас умом никогда не отличалась, что, конечно, для позорно верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Но, возможно, такого человека специально на этот пост и поставили. Глупых и ведомых людей проще контролировать. Так она еще и захлебывается в русофобии, как и поляки в последнее время. Полагаю, они действительно думают, что кто-то на Западе поверит в эту чушь. Но в целом им без разницы. Они ведут антироссийский курс и скажут для этого что угодно. Если будет выгодно, заявят, что Россия ни на кого не нападала или нападала 100 раз, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что в текущих условиях Москве необходимо усилить меры контрпропаганды, в том числе в европейских странах, и активно распространять достоверную информацию. Однако, по словам депутата, первоочередной задачей должно стать просвещение российской молодежи.

В Европе понимают, что Украина проигрывает, и вместе с ней терпит поражение Евросоюз, который, кстати, во времена Второй мировой войны практически весь воевал на стороне Адольфа Гитлера. Теперь у нас, оказывается, советские солдаты причастны к Холокосту. А вот о том, что сотни тысяч поляков воевали в вермахте, СС и полиции на стороне Третьего рейха, в Варшаве как-то вспоминать не любят. И в учебниках истории наверняка особо не освещается. Я уже не уверен, что удастся достучаться до молодых поколений европейцев. Но когда все наши будут настроены правильно и в соответствии с тем, как было на самом деле в истории, тогда никакие Каллас не страшны, — резюмировал Колесник.

Ранее Каллас заявила, что идея миропорядка, основанного на правилах, была лишь иллюзией, и в реальности всегда доминировало право сильного. По ее словам, несмотря на это, «закон джунглей» не исключает возможности сотрудничества.

