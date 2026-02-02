Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас стремится любыми способами настроить европейцев против России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал повторное заявление европолитика о том, что РФ атаковала 19 стран за последние 100 лет. По словам парламентария, Евросоюз ужесточает антироссийский курс в связи с приближающимся поражением Украины.

Кая Каллас умом никогда не отличалась, что, конечно, для позорно верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Но, возможно, такого человека специально на этот пост и поставили. Глупых и ведомых людей проще контролировать. Так она еще и захлебывается в русофобии, как и поляки в последнее время. Полагаю, они действительно думают, что кто-то на Западе поверит в эту чушь. Но в целом им без разницы. Они ведут антироссийский курс и скажут для этого что угодно. Если будет выгодно, заявят, что Россия ни на кого не нападала или нападала 100 раз, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что в текущих условиях Москве необходимо усилить меры контрпропаганды, в том числе в европейских странах, и активно распространять достоверную информацию. Однако, по словам депутата, первоочередной задачей должно стать просвещение российской молодежи.

В Европе понимают, что Украина проигрывает, и вместе с ней терпит поражение Евросоюз, который, кстати, во времена Второй мировой войны практически весь воевал на стороне Адольфа Гитлера. Теперь у нас, оказывается, советские солдаты причастны к Холокосту. А вот о том, что сотни тысяч поляков воевали в вермахте, СС и полиции на стороне Третьего рейха, в Варшаве как-то вспоминать не любят. И в учебниках истории наверняка особо не освещается. Я уже не уверен, что удастся достучаться до молодых поколений европейцев. Но когда все наши будут настроены правильно и в соответствии с тем, как было на самом деле в истории, тогда никакие Каллас не страшны, — резюмировал Колесник.

Ранее Каллас заявила, что идея миропорядка, основанного на правилах, была лишь иллюзией, и в реальности всегда доминировало право сильного. По ее словам, несмотря на это, «закон джунглей» не исключает возможности сотрудничества.