02 февраля 2026 в 21:39

«Она нам еще и драму выдаст»: Бледанс об актерском таланте Бузовой

Эвелина Бледанс Эвелина Бледанс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актерская среда непроста, и звезде шоу-бизнеса сложно убедить именитых режиссеров в своем таланте, заявила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на премьере романтической комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. По ее словам, Бузова обладает непревзойденной харизмой, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне кажется, что Оля Бузова обладает такой мощной энергией, что она сможет убедить мир, что она не только поет танцует и ведет программы, но еще и отличая драматическая актриса. Не будем записывать Олю в комедийные [артисты], может она нам еще и драму выдаст, — заявила Бледанс.

Ранее ведущая Олеся Иванченко посоветовала Бузовой искать избранника на астрологических шоу, кладбищах, в рехабах и психбольницах. По ее словам, мужчина Бузовой будет отличаться нестандартным поведением или жизненным опытом. Также эксперт рекомендовала не афишировать романтические отношения, иначе они окажутся обреченными.

