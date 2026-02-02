«Она нам еще и драму выдаст»: Бледанс об актерском таланте Бузовой Бледанс: Бузова способна убедить режиссеров в своем таланте

Актерская среда непроста, и звезде шоу-бизнеса сложно убедить именитых режиссеров в своем таланте, заявила актриса и телеведущая Эвелина Бледанс на премьере романтической комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой в главной роли. По ее словам, Бузова обладает непревзойденной харизмой, передает корреспондент NEWS.ru.

Мне кажется, что Оля Бузова обладает такой мощной энергией, что она сможет убедить мир, что она не только поет танцует и ведет программы, но еще и отличая драматическая актриса. Не будем записывать Олю в комедийные [артисты], может она нам еще и драму выдаст, — заявила Бледанс.

