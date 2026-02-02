«Предлагаю любовь и дружбу»: выяснилось, что у Эпштейна есть тайный ребенок

Сара Фергюсон, экс-жена бывшего принца Эндрю, поздравляла финансиста-педофила Джеффри Эпштейна с рождением ребенка, сообщает New York Post. В письме она напомнила, что, пусть они уже и не общаются, она «все равно рядом».

Не знаю, пользуешься ли ты еще этим ящиком, но я слышала от Герцога, что у тебя родился мальчик. Несмотря на то, что ты прекратил контакт, я по-прежнему рядом и предлагаю тебе любовь и дружбу. Прими поздравления с твоим маленьким сыном, — написала она.

Также герцогиня написала миллиардеру еще одно письмо. В нем она выразила свою обиду в связи с тем, что Эпштейн резко прекратил с ней общение.

Ранее стало известно, что новые документы по делу Эпштейна содержат множество упоминаний кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Ее имя встречается в материалах более тысячи раз.

Тем временем выяснилось, что в новых рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с президентом США Дональдом Трампом. Но, согласно анализу журналистов, в файлах есть более 38 тыс. упоминаний Трампа, его супруги и его резиденции Мар-а-Лаго.