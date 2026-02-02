Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 21:20

В МИД призвали не впутывать Москву в ситуацию с Гренландией

МИД РФ: напряженность вокруг Гренландии никак не связана с Россией

Илулиссат, Гренландия Илулиссат, Гренландия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москва исходит из того, что напряженность вокруг Гренландии никак не связана с Россией, говорится на сайте МИД РФ. При этом в ведомстве считают неприемлемыми ссылки на некую «активность России и Китая».

Исходим из того, что напряженность вокруг Гренландии никак не связана с нашей страной. В этом контексте солидарны с позицией КНР о неприемлемости надуманных ссылок на некую «активность России и Китая» применительно к данному острову, якобы нацеленную, по существу, на разжигание внутринатовского кризиса, — отметили в дипведомстве.

Ранее стало известно, что США не будут отказываться от планов по военному захвату Гренландии. По словам источника, американская администрация, вероятно, готовится к крупной военной операции, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом.

До этого французский министр-делегат Алис Рюфо заявила, что США ведут себя неподобающе для союзника по НАТО, особенно в контексте притязаний на Гренландию. Она также отметила, что американский президент Дональд Трамп неправильно оценил вклад европейских солдат в афганскую операцию, утверждая, что они не участвовали в боях на передовой.

