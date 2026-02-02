Глава МИД Чехии решил игнорировать администрацию президента

МИД Чехии и лично его руководитель Петр Мацинка будут игнорировать администрацию президента республики Петра Павела в связи со спором на минувшей неделе. Уточняется, что решение принято из-за отказа главы государства утвердить министром окружающей среды почетного президента возглавляемого Мацинкой движения «Автомобилисты» Филипа Турека, передает Чешское ТВ.

Господина президента не только я лично, но и как министерство иностранных дел мы будем теперь просто игнорировать. Мне не за что перед ним извиняться. Самый разумный способ, как не обострять ситуацию — это игнорировать администрацию президента республики, — заявил Мацинка.

Ранее чешские оппозиционные депутаты обвинили нового министра иностранных дел Петра Мацинку в неподобающем поведении на первой сессии парламента. Во время выступлений политиков глава МИД строил гримасы, закатывал глаза и саркастически улыбался. По словам оппозиционных депутатов, такое поведение их нервировало и мешало сосредоточиться. Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова даже прервала свое выступление, чтобы публично призвать министра к порядку.

До этого Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны министра иностранных дел Петра Мацинки после того, как он отказался назначить Турека министром охраны окружающей среды. Политик назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что намерен добиваться юридической оценки переписки на предмет состава преступления. В одном из сообщений Мацинка писал, что сможет обрести «душевное спокойствие», если Турек получит пост. В противном случае он угрожал «сжечь мосты».